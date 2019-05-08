Общество
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евроLenta.ru вчера в 21:48
На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
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Политика
Решение о выходе из Совета Европы в России не принимали, заявил Келин
"Скажу лишь, что в Российской Федерации не принималось решение о выходе из Совета Европы", - добавил он "Наоборот, все усилия отечественной дипломатии направлены сегодня на сохранение полноформатного участия в СЕ", - сказал дипломат.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Источник: на корабль-музей «Михаил Кутузов» могут заселить военный экипаж
Военный экипаж может быть заселен на превращенный в музей артиллерийский крейсер проекта 68-бис "Михаил Кутузов" (спущен на воду в 1952 году) перед его планирующимся переходом из Новороссийска в филиал парка "Патриот" в Севастополе.
Обновлено в 02:40
Общество
В России по правилам оформили 30% границ между регионами
Между субъектами Российской Федерации по всем правилам зафиксированы 112 из 378 границ к концу I квартала 2019 года, сообщили «Известиям» в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Ведущий Александр Белов стал отцом
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Экономика
Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I квартале
Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:57
Авто
Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva
Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
УАЗ начал продажи в России самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер».
Обновлено вчера в 02:15
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Политика
Шойгу оценил парадный кабриолет Aurus
Министр обороны Сергей Шойгу заявил РИА Новости, что ему понравился новый кабриолет Aurus, впервые участвующий в параде Победы.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Азербайджанец с кувалдой ворвался в собор в Петергофе
Мужчина с кувалдой ворвался в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе. Инцидент произошел около 15:20 часов 7 мая.
Обновлено в 02:07
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено в 00:43
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
На Сахалине прохожие поймали упавшего с четвертого этажа ребенка
Жители села на Сахалине поймали ребенка, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Спасательную операцию сняли на видео.
Обновлено в 02:58
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Автоспорт
Даниил Квят: Нужно, чтобы всё сложилось
Обновлено вчера в 12:37
Гаджеты
Раскрыты характеристики камеры Honor 20 Pro с четырьмя модулями
Обновлено вчера в 09:42