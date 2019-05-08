Общество
На юге Сицилии продают дома за один евроРИА Новости вчера в 17:37
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun. На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости.
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Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Обновлено в 00:35
Энергетика
Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия
Двадцать девятого апреля в Швеции были подведены итоги тендера на демонтаж двух корпусов реакторов первого и второго энергоблока АЭС "Оскархамн" и двух корпусов на АЭС "Барсебек".
Обновлено в 01:00
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
В Германии поезд врезался в грузовик, 20 человек ранены
В полиции ФРГ сообщили, что утром 8 мая в коммуне Альт-Дувенштедт недалеко от города Рендсбург поезд врезался в грузовик.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено 06 мая в 16:30
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Основной версией крушения SSJ-100 в Шереметьево стала ошибка пилотов
У следователей возникли вопросы к пилотам по поводу их действий при посадке, когда молния прошибла фюзеляж и вывела из строя автоматику управления самолетом.
Обновлено вчера в 01:26
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 01:15
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 01:41
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Треть границ между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости
По итогам первого квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году
Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Для сына принца Гарри и Меган Маркл написали колыбельную
Для сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет 6 мая, была написана специальная колыбельная.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
В Екатеринбурге снова массово эвакуируют посетителей торговых центров
Сегодня утром в Екатеринбурге снова началась волна эвакуаций. По предварительной информации, причиной стали сообщения о минировании.
Обновлено в 01:42
Гаджеты
Google официально представила бюджетные Pixel 3A и Pixel 3A XL
Google официально представила свои новые смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Исторический склероз. В Европе уверены, что Гитлера одолели США
Если в 45-м году более половины французов были уверены, что наибольший вклад в победу над фашистской Германией сделал Советский Союз, а Соединенные Штаты выбрало всего 20% респондентов, то уже в середине «нулевых» диспозиция поменялась с точностью до наоборот.
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие
Португальца из сбитого в Ливии силами Хафтара самолета сняли на видео
Обновлено вчера в 11:56
Авто
Chevrolet Niva: полный список ее косяков
Обновлено в 01:18
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 02:03
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Новосибирске установили памятник Сталину
Обновлено в 01:33
Происшествия
В центре Москвы нашли труп полицейского
В ночь на 8 мая в центре Москвы нашли труп полицейского.
Обновлено в 01:47