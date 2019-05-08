Общество

На юге Сицилии продают дома за один евроРИА Новости вчера в 17:37

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun. На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости.
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На Сицилии можно купить дом за один евро

Вести.Ruвчера в 18:29

Около сотни домов на Сицилии выставили на продажу за €1

Известиявчера в 19:59

Дома за 1 евро выставили на продажу на Сицилии

Телеканал 360°вчера в 19:16

На юге Сицилии можно купить дом за один евро

Российская газетавчера в 18:39

На юге Сицилии дома продают за один евро

Комсомольская правдавчера в 20:15

На юге Сицилии можно купить дом за 1 евро

Московский Комсомолецвчера в 17:54

На юге Сицилии продают дома за один евро

РИА Новостивчера в 17:37
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Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Обновлено в 00:35
Энергетика

Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия

Двадцать девятого апреля в Швеции были подведены итоги тендера на демонтаж двух корпусов реакторов первого и второго энергоблока АЭС "Оскархамн" и двух корпусов на АЭС "Барсебек".
Обновлено в 01:00
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

В Германии поезд врезался в грузовик, 20 человек ранены

В полиции ФРГ сообщили, что утром 8 мая в коммуне Альт-Дувенштедт недалеко от города Рендсбург поезд врезался в грузовик.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено 06 мая в 16:30
Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Основной версией крушения SSJ-100 в Шереметьево стала ошибка пилотов

У следователей возникли вопросы к пилотам по поводу их действий при посадке, когда молния прошибла фюзеляж и вывела из строя автоматику управления самолетом.
Обновлено вчера в 01:26
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 01:15
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 01:41
Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

Треть границ между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости

По итогам первого квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году

Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Для сына принца Гарри и Меган Маркл написали колыбельную

Для сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет 6 мая, была написана специальная колыбельная.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В Екатеринбурге снова массово эвакуируют посетителей торговых центров

Сегодня утром в Екатеринбурге снова началась волна эвакуаций. По предварительной информации, причиной стали сообщения о минировании.
Обновлено в 01:42
Гаджеты

Google официально представила бюджетные Pixel 3A и Pixel 3A XL

Google официально представила свои новые смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Исторический склероз. В Европе уверены, что Гитлера одолели США

Если в 45-м году более половины французов были уверены, что наибольший вклад в победу над фашистской Германией сделал Советский Союз, а Соединенные Штаты выбрало всего 20% респондентов, то уже в середине «нулевых» диспозиция поменялась с точностью до наоборот.
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие

Португальца из сбитого в Ливии силами Хафтара самолета сняли на видео

Обновлено вчера в 11:56
Авто

Chevrolet Niva: полный список ее косяков

Обновлено в 01:18
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 02:03
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Супруга Зеленского не обращалась по вопросу оформления квартиры в Ялте

Обновлено в 00:12
Общество

В Новосибирске установили памятник Сталину

Обновлено в 01:33
Происшествия

В центре Москвы нашли труп полицейского

В ночь на 8 мая в центре Москвы нашли труп полицейского.
Обновлено в 01:47
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