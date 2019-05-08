На юге Сицилии продают дома за один евроРИА Новости вчера в 17:37

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun. На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости.

На юге Сицилии продают дома за один евро

Энергетика Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Двадцать девятого апреля в Швеции были подведены итоги тендера на демонтаж двух корпусов реакторов первого и второго энергоблока АЭС "Оскархамн" и двух корпусов на АЭС "Барсебек".

Происшествия В Германии поезд врезался в грузовик, 20 человек ранены В полиции ФРГ сообщили, что утром 8 мая в коммуне Альт-Дувенштедт недалеко от города Рендсбург поезд врезался в грузовик.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Политика Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29 Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Происшествия Основной версией крушения SSJ-100 в Шереметьево стала ошибка пилотов У следователей возникли вопросы к пилотам по поводу их действий при посадке, когда молния прошибла фюзеляж и вывела из строя автоматику управления самолетом.

Театры Самбурская со скандалом ушла из театра Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.

Происшествия В Японии автомобиль врезался в группу детей Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.

Политика Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.

Армия и оружие «Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.

Политика Треть границ между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости По итогам первого квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации.

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

Общество Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд.

Политика В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Для сына принца Гарри и Меган Маркл написали колыбельную Для сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет 6 мая, была написана специальная колыбельная.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Происшествия В Екатеринбурге снова массово эвакуируют посетителей торговых центров Сегодня утром в Екатеринбурге снова началась волна эвакуаций. По предварительной информации, причиной стали сообщения о минировании.

Гаджеты Google официально представила бюджетные Pixel 3A и Pixel 3A XL Google официально представила свои новые смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL.

Политика Исторический склероз. В Европе уверены, что Гитлера одолели США Если в 45-м году более половины французов были уверены, что наибольший вклад в победу над фашистской Германией сделал Советский Союз, а Соединенные Штаты выбрало всего 20% респондентов, то уже в середине «нулевых» диспозиция поменялась с точностью до наоборот.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.

Путешествия Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.