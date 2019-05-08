В Италии выставили на продажу сотни домов за один евроLenta.ru вчера в 21:48

На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.

В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

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