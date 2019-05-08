Общество
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евроLenta.ru вчера в 21:48
На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
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Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Спорт
Александр Логинов женится на украинской биатлонистке
Государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что биатлонистка Мария Кручова завершила спортивную карьеру, сообщает Xsport.
Обновлено в 03:46
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Общество
МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности
В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.
Обновлено в 04:25
Политика
В Германии хотят оспорить законность военных баз США в Европе
Депутаты Бундестага намерены поставить под вопрос законность присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе.
Обновлено вчера в 23:53
Транспорт
Мэр Уфы извинился за ремонт трассы «Уфа-Аэропорт» в час пик
Обновлено в 02:40
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора
Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:38
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Удар «ракетным монстром» по боевикам в Сирии попал на видео
Как отмечает Федеральное агентство новостей, военные правительственной армии страны при ударе по позициям террористов в населенном пункте Кабани в Латакии накануне использовали установку Golan-1000, называемую "ракетным монстром", которую разрабатывали сирийские инженеры.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
ЦОДД предупредил москвичей об угрозе для машин из-за погоды
«Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге», — сообщила пресс-служба.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Полицейский покончил с собой в центре Москвы
В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Брэд Питт посмеялся над слухами о воссоединении с Дженнифер Энистон
Папарацци удалось подловить звезду фильма "Однажды в Голливуде" и задать вопрос о том, собирается ли тот вернуться к Дженнифер.
Обновлено вчера в 17:30
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей
Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Футбол
«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест
Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Общество
СМИ сообщили о строительстве в Киеве моста по украденному проекту
Несколько месяцев назад украинские архитекторы сообщили Стефани Шафрот о том, что в Киеве строится мост, похожий на их конкурсный проект.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В садоводстве под Ропшей откопали полутораметровую авиабомбу
В среду, 8 мая, стало известно, что накануне в садоводстве рядом с посёлком Ропша обнаружили предмет, похожий на крупный снаряд времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Одесской области депутата Рады ранили из травматического оружия
Пулевое ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский в результате конфликта в гостинице села Санжейка, сообщил председатель Одесского облсовета и его брат Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:01
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Шойгу оценил парадный кабриолет Aurus
Министр обороны Сергей Шойгу заявил РИА Новости, что ему понравился новый кабриолет Aurus, впервые участвующий в параде Победы.
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Транспорт
Посол Канады застрял на украинских дорогах
Обновлено в 02:15
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41