Кино
Ушел из жизни режиссер Бернардо Бертолуччи
Ушел из жизни режиссер Бернардо БертолуччиREGNUM03:55
В Италии в возрасте 77 лет ушел из жизни кинорежиссер Бернардо Бертолуччи, сообщает 26 ноября Rainews. https: / / twitter.com / RaiNews / status / 1066972313072021504 Напомним, Бернардо Бертолуччи — создатель таких фильмов, как "Последнее танго в Париже", "Маленький Будда", "Последний император", за который в 1988 году режиссер получил премию "Оскар".
REGNUM03:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Кино
Ричард Гир рассказал о том, как изменилась Москва за 20 лет
Обновлено в 06:02
Кино
Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге
В понедельник, 26 ноября, в Северной столице открыли памятник профессору Преображенскому и псу Шарику — главным персонажам фильма «Собачье сердце».
Обновлено в 06:02
Кино
Трейлер ремейка «Короля Льва» побил рекорд по просмотрам
Трейлер мультфильма «Король Лев» стал рекордсменам по просмотрам среди всех промороликов Disney, сообщает студия в Twitter.
Обновлено в 05:49
Кино
Лунгин снимет фильм по роману «Крутой маршрут» Гинзбург о ГУЛАГе
Обновлено в 05:35
Кино
«Ральф против Интернета» возглавил прокат
Американская анимационная лента "Ральф против Интернета" возглавила американский и российский прокаты.
Обновлено в 05:57
Кино
Голливудский актер Аль Пачино снимется в экранизации трагедии Шекспира
Обновлено в 05:06
Кино
Кассовые сборы «Венома» обошли «Чудо-женщину» и «Человека-паука»
Обновлено в 06:02
Кино
Раса Вечных может появиться в ближайших кинокомиксах Marvel
Напомним, в комикс-вселенной Marvel Вечные играют роль защитников земли, их врагами являются Девианты, созданные расой бессмертных богов Целестиалов.
Обновлено в 04:19
Спорт
Cвадьба звезд и День матери. Что казанцы искали в «Яндексе»
Компания опубликовала данные о наиболее популярных запросах казанцев в поисковую систему.
Обновлено в 05:41
Кино
Guava Island: Рианна и Childish Gambino все-таки снялись в фильме
Фильм снимали в кубинской Гаване этим летом. По разным данным, Рианна сыграет в фильме преступницу — подружку героя Гловера.
Обновлено в 05:19
Кино
Выход в прокат фильма «Последнее испытание» перенесен
Обновлено в 04:43
Кино
Машкову – 55: актер прошел огонь, воду и «Медное солнце»
26 ноября на НТВ стартует мини-сериал «Медное солнце». Главную роль в нем исполняет Владимир Машков, который 27 ноября отметит 55-летие.
Обновлено в 06:05
Кино
Хичкок отдыхает, или Тарантино даже не снилось
Вообще, в последнее время, создается ощущение, что практически все режиссёры, которые берутся ставить триллер-хоррор, пытаются в своих творениях повторить успех первых тарантиновских (включая и самого Квентина Тарантино) шедевров.
Обновлено в 04:02
Кино
В Пензу на кинофестиваль приедет Юрий Назаров
В Пензе на этой неделе пройдет XI кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина.
Обновлено в 05:42
Кино
Десять участников отобраны для конкурса сценарных заявок на кинофестивале Arctic Оpen
Эксперты II Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Ореп, который пройдет в Архангельске с 6 по 9 декабря, выбрали десять сценарных заявок для участия в конкурсе документальных арктических проектов, или питчинге кинопроектов, который состоится в рамках фестиваля.
Обновлено в 05:28