Кино

Ушел из жизни режиссер Бернардо Бертолуччи
REGNUM
03:55

В Италии в возрасте 77 лет ушел из жизни кинорежиссер Бернардо Бертолуччи, сообщает 26 ноября Rainews. https: / / twitter.com / RaiNews / status / 1066972313072021504 Напомним, Бернардо Бертолуччи — создатель таких фильмов, как "Последнее танго в Париже", "Маленький Будда", "Последний император", за который в 1988 году режиссер получил премию "Оскар".
REGNUM03:55

Подробнее о событии

На 78-м году жизни скончался итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи

RT на русском05:21

В Риме умер режиссер Бернардо Бертолуччи

РБК03:41

Умер итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

Интерфакс03:40

Умер Бернардо Бертолуччи

Lenta.ru03:39

От «Конформиста» до «Мечтателей». Главные фильмы Бернардо Бертолуччи

ТАСС05:38

Умер Бернардо Бертолуччи

РИА Новости03:38

Чем знаменит Бернардо Бертолуччи

Коммерсантъ04:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Кино

Ричард Гир рассказал о том, как изменилась Москва за 20 лет

Обновлено в 06:02
Кино

Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

В понедельник, 26 ноября, в Северной столице открыли памятник профессору Преображенскому и псу Шарику — главным персонажам фильма «Собачье сердце».
Обновлено в 06:02
Кино

Трейлер ремейка «Короля Льва» побил рекорд по просмотрам

Трейлер мультфильма «Король Лев» стал рекордсменам по просмотрам среди всех промороликов Disney, сообщает студия в Twitter.
Обновлено в 05:49
Кино

Лунгин снимет фильм по роману «Крутой маршрут» Гинзбург о ГУЛАГе

Обновлено в 05:35
Кино

«Ральф против Интернета» возглавил прокат

Американская анимационная лента "Ральф против Интернета" возглавила американский и российский прокаты.
Обновлено в 05:57
Кино

Голливудский актер Аль Пачино снимется в экранизации трагедии Шекспира

Обновлено в 05:06
Кино

Кассовые сборы «Венома» обошли «Чудо-женщину» и «Человека-паука»

Обновлено в 06:02
Кино

Раса Вечных может появиться в ближайших кинокомиксах Marvel

Напомним, в комикс-вселенной Marvel Вечные играют роль защитников земли, их врагами являются Девианты, созданные расой бессмертных богов Целестиалов.
Обновлено в 04:19
Спорт

Cвадьба звезд и День матери. Что казанцы искали в «Яндексе»

Компания опубликовала данные о наиболее популярных запросах казанцев в поисковую систему.
Обновлено в 05:41
Кино

Guava Island: Рианна и Childish Gambino все-таки снялись в фильме

Фильм снимали в кубинской Гаване этим летом. По разным данным, Рианна сыграет в фильме преступницу — подружку героя Гловера.
Обновлено в 05:19
Кино

Выход в прокат фильма «Последнее испытание» перенесен

Обновлено в 04:43
Кино

Машкову – 55: актер прошел огонь, воду и «Медное солнце»

26 ноября на НТВ стартует мини-сериал «Медное солнце». Главную роль в нем исполняет Владимир Машков, который 27 ноября отметит 55-летие.
Обновлено в 06:05
Кино

Хичкок отдыхает, или Тарантино даже не снилось

Вообще, в последнее время, создается ощущение, что практически все режиссёры, которые берутся ставить триллер-хоррор, пытаются в своих творениях повторить успех первых тарантиновских (включая и самого Квентина Тарантино) шедевров.
Обновлено в 04:02
Кино

В Пензу на кинофестиваль приедет Юрий Назаров

В Пензе на этой неделе пройдет XI кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина.
Обновлено в 05:42
Кино

Десять участников отобраны для конкурса сценарных заявок на кинофестивале Arctic Оpen

Эксперты II Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Ореп, который пройдет в Архангельске с 6 по 9 декабря, выбрали десять сценарных заявок для участия в конкурсе документальных арктических проектов, или питчинге кинопроектов, который состоится в рамках фестиваля.
Обновлено в 05:28
ещё по теме
Бернардо Бертолуччи
Итальянский кинорежиссёр
Итальянский кинорежиссёр, драматург и поэт. В 1960-е годы выступал как последователь Годара и Пазолини, увлекался коммунизмом и фрейдизмом, тонко переплетая в своих фильмах социальное с интимным.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Последнее танго в Париже
Ultimo Tango a Parigi, 1972 (18+)
Действие происходит в Париже конца шестидесятых. Сорокапятилетний американец потрясен недавней смертью жены, он считает себя виновным и находится в состоянии глубокой депрессии. Отчаянно цепляясь за жизнь, он знакомится с юной парижанкой, странной и эксцентричной девушкой, намного его моложе. Их связь переходит в страсть, доходящую почти до умопомрачения, страсть, пределы которой даже трудно представить...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное