В Италии сообщили о работе над отменой антироссийских санкцийРБК 16:59

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Rai News.

В Италии сообщили о работе над отменой антироссийских санкций

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