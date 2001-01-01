Защитник Маттейс де Лигт перейдет из "Аякса" в "Ювентус" в понедельник, 15 июля, утверждает Football Italia. По информации СМИ, "бьянконери" заплатят амстердамскому клубу от 70 до 75 миллионов евро за 19-летнего голландца. Футболист будет получать в новой команде около 12 миллионов евро за сезон.

В Италии сообщили, что де Лигт станет игроком «Ювентуса» в понедельник

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