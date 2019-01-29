Экономика
В Италии снизили пенсионный возрастГазета.Ru 01:26
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ об утверждении пенсионной реформы, передает ANSA. Как отмечается, речь идет о так называемом правиле "квоты 100".
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отстранен от боев на 9 месяцев
Обновлено в 12:42
Авто
На тизере показали новый Renault Clio
Производитель решил не дожидаться дебюта и опубликовал видеотизер, где показал рестайлинг 2019 модельного года.
Обновлено 26 января в 13:16
Гаджеты
Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать
С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Авто
Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Авто
Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин
Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.
Обновлено в 04:59
Общество
Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Похитителя картины Куинджи отправили в СИЗО
Обновлено в 14:28
Авто
Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag
От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Политика
Парламент Великобритании отказался переносить сроки выхода из ЕС
Во вторник парламент Великобритании рассматривает сразу несколько поправок к тексту предложенного соглашения с ЕС об условиях выхода из состава организации.
Обновлено в 15:16
Политика
Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму
Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Шереметьеве телетрап повредил пассажирский самолёт
В московском аэропорту Шереметьево телетрап повредил пассажирский самолёт авиакомпании Nordwind, который готовился к вылету в Пунта-Кану.
Обновлено в 16:15
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено вчера в 08:29
Интернет
В работе Gmail произошел сбой по всему миру
Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» и завоевал Фонбет Кубок Матч Премьер
Московский «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:0 и стал обладателем Фонбет Кубка Матч Премьер.
Обновлено в 13:49
Происшествия
В деле о гибели группы Дятлова появился новый поворот
Группа из девяти туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла в феврале 1959 года на Северном Урале возле перевала, который впоследствии назвали именем Дятлова.
Обновлено в 13:25
Футбол
Головин забил свой первый мяч за «Монако»
Российский полузащитник Александр Головин забил свой первый мяч в составе футбольного клуба «Монако».
Обновлено в 15:44
Происшествия
Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью
Обновлено в 09:00
Политика
СМИ узнали о «тайном предложении» России построить АЭС в КНДР
Москва осенью 2018 года предложила Пхеньяну отказаться от ядерной и ракетной программ в обмен на строительство Россией атомной электростанции в КНДР, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 15:38
Наука
Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка
Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.
Обновлено в 14:47
Спорт
Владимир Крамник завершил карьеру шахматиста
Владимир Крамник неожиданно для поклонников объявил о завершении карьеры шахматиста после окончания супертурнира Вейк-ан-Зее.
Обновлено в 08:46
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Теннис
Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Петербурге
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов.
Обновлено в 13:20
Экономика
Россия резко увеличила импорт пальмового масла
В январе-ноябре 2018 года в РФ импортировано 946 тысяч тонн пальмового масла и его фракций, что на 24,1 процента выше показателей января-ноября 2017 года, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:23
Авто
Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор
Хэтчбек Nissan Micra, собираемый во Франции для европейского рынка, получил новую техническую начинку — два турбомотора объемом один литр, а также вариатор.
Обновлено в 03:10
Энергетика
Total нашла в Великобритании крупное месторождение газа
Французская нефтегазодобывающая компания Total обнаружила у берегов Великобритании в Северном море крупное месторождение природного газа.
Обновлено в 14:36
Политика
СМИ рассказали о неформальной беседе Путина и Трампа на G20
Обновлено в 15:28
Игры
Capcom продала более 3 млн копий ремейка Resident Evil 2
Обновлено в 13:18
Политика
Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Хуана Гуайдо
Генеральная прокуратура Венесуэлы инициировала предварительное расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, сообщил телеканал TeleSUR со ссылкой на главу надзорного ведомства Тарека Уильяма Сааба.
Обновлено в 12:30