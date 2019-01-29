Экономика

В Италии снизили пенсионный возрастГазета.Ru 01:26

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ об утверждении пенсионной реформы, передает ANSA. Как отмечается, речь идет о так называемом правиле "квоты 100".
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Президент Италии подписал декрет о снижении пенсионного возраста

РИА Новости05:11

В Италии снизили пенсионный возраст

Газета.Ru01:26

Итальянцы смогут выходить на пенсию раньше

Телеканал 360°03:38

В Италии понизят пенсионный возраст

НТВ03:31

В Италии подписали закон, позволяющий раньше выйти на пенсию

URA.Ru02:12

Президент Италии подписал закон о снижении пенсионного возраста

ТАСС04:10

Президент Италии подписал акт, позволяющий раньше выйти на пенсию

Интерфаксвчера в 15:01
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Общество

Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.
Обновлено в 03:06
Авто

Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер

Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства

Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны.
Обновлено в 05:11
Авто

Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин

Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.
Обновлено в 04:59
Авто

Renault показал салон нового Clio

Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

В Ленинградской области задержали вице-губернатора по ЖКХ

Задержан заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль.
Обновлено в 03:39
Общество

Москалькова поддержала предложение засчитать в стаж воспитание детей

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова одобрила предложение засчитывать в общий трудовой стаж годы, которые российские женщины проводят дома, воспитывая детей.
Обновлено в 05:38
Политика

Толкнувший Скабееву депутат Рады наотрез отказался извиняться

Обновлено в 02:46
Происшествия

На украденной картине Куинджи нашли повреждения

Обновлено в 05:45
Общество

В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания

Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
Обновлено в 00:51
Политика

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Экономика

Строительство первой нитки «Северного потока — 2» завершат в ноябре

Обновлено в 05:46
Общество

Минтруд предложил отменить медосмотры офисным работникам

В статье 213 Трудового кодекса говорится, что работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для определения их пригодности и предупреждения профессиональных заболеваний.
Обновлено в 03:20
Происшествия

После распыления баллончика в школе госпитализированы 14 детей

Обновлено в 03:02
Транспорт

Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин

Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Здоровье

Депздрав назвал фальсификацией указания об ограничении госпитализации

Добавим, что ранее в средствах массовой информации появилась информация, что врачи поста скорой помощи имени Александра Пучкова в Москве получили неофициальное распоряжение на сокращение числа экстренных медицинских эвакуаций пациентов.
Обновлено в 04:36
Политика

Захарова прокомментировала возможную отправку военных США в Колумбию

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала пометку об отправке американских военных в Колумбию, замеченную журналистами в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Россияне разошлись во мнениях о причинах взрыва в Магнитогорске

Обновлено в 03:35
Общество

В Госдуму внесли проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Авторы инициативы подчеркивают, что реализация положений проекта направлена на совершенствование действующего регулирования в сфере техосмотра транспортных средств и улучшение положения физических лиц - собственников транспорта, использующих его в личных целях.
Обновлено в 04:14
Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере Паредеса из «Зенита»

Обновлено в 04:49
Экономика

В ЦБ предложили ввести в России ипотечные каникулы на год

Граждане России в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год, но не больше шести месяцев за раз.
Обновлено в 03:34
Общество

В Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде в феврале и марте

Погода в центральных регионах России в феврале и марте будет изменчивой, прогнозируются как периоды с морозами до минус 15–20 градусов, так и оттепели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
Обновлено вчера в 22:28
Авто

В сети появилось видео самой загруженной парковки в мире

Недавно на просторах интернета обнародовали видео с самой загруженной автомобильной парковки в мире.
Обновлено в 04:42
Авто

В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Обновлено вчера в 00:25
Экономика

АЛРОСА добыла крупнейший за последние годы алмаз

Обновлено в 01:51
Космос

В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты

Астрономы впервые обнаружили небесное тело радиусом 1,3 километра на краю Солнечной системы.
Обновлено вчера в 20:21
Интернет

Роскачество выбрало лучшие приложения для изучения английского языка

Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал наиболее популярные мобильные приложения для изучения английского языка и определил тройку лучших для iOs и Android.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Петербурге учителя физкультуры заподозрили в избиении школьника

В петербургской школе номер 603 ученик попал в больницу с сотрясением мозга после общения с преподавателем физкультуры.
Обновлено в 04:04
Политика

США официально выдвинули обвинения против Huawei

Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол

Защитник «Шахтёра» Ракицкий перешёл в «Зенит»

Во вторник, 29 января, стало известно, что в петербургский футбольный клуб «Зенит» из донецкого «Шахтёра» перешёл центральный защитник Ярослав Ракицкий.
Обновлено в 00:53
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