Экономика
В Италии снизили пенсионный возрастЭкспресс газета 01 февраля в 07:50
В Италии снизили пенсионный возраст Президент Серджо Маттарелла подписал закон, который позволит итальянцам раньше выходить на пенсию, а малоимущим и безработным - получать поддержку государства в размере 780 евро в месяц.
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Италия снизила пенсионный возраст на 5 лет и ввела базовый доход для малоимущих
Abkhazian Network News Agency31 января в 00:31
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