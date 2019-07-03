Происшествия
В Италии произошло мощное извержение вулканаИзвестия 15:57
Один человек погиб, еще один пострадал, сообщает в среду, 3 июля, агентство ANSA со ссылкой на местные власти. По его информации, на острове был слышен мощный взрыв, затем из вулкана вырвался столб пепла и горящих камней.
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Фото недели: от аэросъемки извержения вулкана до блокпостов в доме Атамбаева
Sputnik Кыргызстан01 июля в 04:14
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Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
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Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.
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