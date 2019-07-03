Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего пожарной службы города Мессина. Мужчина крайне не вовремя отправился на прогулку к вершине вулкана, который начал извержение.

В Италии при извержении вулкана погиб турист

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