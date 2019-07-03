Происшествия

В Италии погиб турист в результате извержения вулкана СтромболиРБК вчера в 16:40

На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
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При извержении вулкана на итальянском острове Стромболи погиб турист

Эхо Москвы02:36

В Италии погиб турист при извержении вулкана Стромболи

РИА Новостивчера в 15:51

На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан

Интерфаксвчера в 14:22

Проснувшийся в Италии вулкан напугал туристов

МИР 24вчера в 14:58

На острове Стромболи проснулся вулкан

ТАССвчера в 13:58

Турист погиб при извержении вулкана недалеко от Сицилии

Ореанда-Новостивчера в 14:56

Взорвавшийся вулкан в Италии убил туриста

Газета.Ruвчера в 17:19
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Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Политика

Путин посетит Италию и встретится с папой Римским

Обновлено в 02:40
Общество

Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy

Обновлено в 01:05
Происшествия

В Минске госпитализировали двух раненных во время праздничного салюта

К утру четверга в больнице остаются двое пострадавших во время праздничного салюта в Минске, устроенного накануне - в День независимости Белоруссии, сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник.
Обновлено в 02:44
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено вчера в 12:08
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Политика

Путин назвал особенными отношения России и Италии

Президент России Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что дало двум странам возможность сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развелся с женой

Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Экономика

В Госдуму внесли проект о компенсации советских вкладов граждан

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возврат к полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Обновлено вчера в 16:49
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Политика

Задержанный в КНДР австралийский студент освобожден

Австралийский студент, ранее пропавший без вести в Северной Корее, освобожден.
Обновлено в 01:49
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки

Обновлено в 00:42
Происшествия

Экс-глава томского ГУ МЧС получил семь лет колонии за взятку

Суд в Томске приговорил к семи годам колонии строгого режима экс-начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна.
Обновлено в 02:33
Общество

Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов

МЧС РФ Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня, после сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах.
Обновлено в 01:05
Здоровье

Медики предупредили о серьезной опасности плавания в бассейне

Обновлено в 02:14
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

В Луганской области загорелся заминированный лес

На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Авто

Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 518 700 рублей.
Обновлено в 02:42
Политика

Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Музыка

«Парк Горького» возвращается с первой за 20 лет новой песней

Группа "Парк Горького" возвращается на музыкальную сцену с новой песней "Hello My Friend".
Обновлено в 02:01
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море

Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Политика

Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса

Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
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Вулканический остров
Маленький вулканический остров с действующим вулканом. Расположен в Тирренском море к северу от Сицилии, принадлежит группе Липарских островов. Остров находится на территории Италии. Название происходит от латинской формы strongulē др.-греч. слова στρογγυλη, благодаря округлой выпуклой форме острова с диаметром около 4 км. Площадь острова - 12,5 кв. км.
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