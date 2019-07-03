На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.

В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи

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