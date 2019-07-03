Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана СтромболиРБК вчера в 16:40
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
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Происшествия
Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции
Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Политика
Путин посетит Италию и встретится с папой Римским
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Минске госпитализировали двух раненных во время праздничного салюта
К утру четверга в больнице остаются двое пострадавших во время праздничного салюта в Минске, устроенного накануне - в День независимости Белоруссии, сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник.
Обновлено в 02:44
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ
«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено вчера в 12:08
Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Политика
Путин назвал особенными отношения России и Италии
Президент России Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что дало двум странам возможность сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развелся с женой
Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Экономика
В Госдуму внесли проект о компенсации советских вкладов граждан
В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возврат к полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Обновлено вчера в 16:49
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Задержанный в КНДР австралийский студент освобожден
Австралийский студент, ранее пропавший без вести в Северной Корее, освобожден.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Экс-глава томского ГУ МЧС получил семь лет колонии за взятку
Суд в Томске приговорил к семи годам колонии строгого режима экс-начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна.
Обновлено в 02:33
Общество
Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов
МЧС РФ Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня, после сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах.
Обновлено в 01:05
Кино
Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В Луганской области загорелся заминированный лес
На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск
Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Авто
Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 518 700 рублей.
Обновлено в 02:42
Политика
Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине
Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Музыка
«Парк Горького» возвращается с первой за 20 лет новой песней
Группа "Парк Горького" возвращается на музыкальную сцену с новой песней "Hello My Friend".
Обновлено в 02:01
Происшествия
Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море
Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Политика
Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса
Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00