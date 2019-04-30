Политика
В Италии госпитализировали Сильвио БерлускониРИА Новости 05:35
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика. По его словам, Берлускони обратился к врачам из-за острой почечной колики.
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Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Обновлено в 07:06
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз
Обновлено в 08:05
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Кино
В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 03:28
Футбол
«Зенит» предложил ЦСКА за Фернандеса 20 млн евро
"Сине-бело-голубые" предложили за 28-летнего футболиста 20 млн евро, однако ожидается, что "армейцы" на первое предложение ответят отказом.
Обновлено в 06:47
Технологии
Ubisoft собирается заплатить игрокам за мнение о проектах издательства
Компания собирается заплатить отдельным пользователям за мнение о проектах, выпущенных под ее крылом.
Обновлено в 07:30
Политика
Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота
Обновлено в 07:44
Происшествия
В подмосковном торговом центре обрушился потолок
Обновлено в 07:30
Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес первое решение по делу против России о блокировке интернет-страниц с информацией о несогласованном митинге.
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленского объявили президентом Украины
ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:50
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Энергетика
На восстановление нефтепровода «Дружба» потребуется несколько месяцев
На полное устранение всех последствий перекачки некачественной нефти из России, поставляемой в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», потребуется несколько месяцев напряженной работы.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Культура
В Британии поставят оперу об Александре Литвиненко
Обновлено в 07:28
Политика
Кремль прокомментировал вопрос о признании выборов на Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве «уважают» итоги выборов президента Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Авто
Компания BMW построит собственный завод в России
Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Путешествия
В Крыму открыт первый современный автокемпинг за 300 миллионов рублей
В Крыму, в поселке Оленевка Черноморского района открылся первый на полуострове автокемпинг нового формата с полным комплексом услуг и развлечений для туристов.
Обновлено в 04:11
Культура
Карбышев: СК не стал возбуждать дело на Comedy Woman
Обновлено в 06:46
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Единоборства
Отец Нурмагомедова считает, что Макгрегор не достоин реванша с Хабибом
Отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал возможный реванш своего сына с ирландцем Конором Макгрегором.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала грудь посреди Нью-Йорка
Певица Виктория Дайнеко опубликовала в Сети голую фотографию, которую она сделала в Нью-Йорке. Снимок появился на ее странице в Instagram.
Обновлено в 07:52