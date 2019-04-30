Политика

В Италии госпитализировали Сильвио БерлускониРИА Новости 05:35

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика. По его словам, Берлускони обратился к врачам из-за острой почечной колики.
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В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

РИА Новости05:35

Берлускони попал в больницу в Милане

Интерфакс05:03

Сильвио Берлускони попал в больницу

РЕН ТВ04:49

Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане

РБК04:59

Сильвио Берлускони госпитализирован

RT на русском04:50

СМИ: в партии Берлускони опровергли данные о срочной госпитализации экс-премьера

ТАСС06:00

Источник назвал причину госпитализации Берлускони

Газета.Ru05:06
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