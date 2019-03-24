Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картинуРБК 13:04

Лемигова добавила, что картину обнаружили при плановом осмотре экспозиции и сняли. Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
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с чего всё началось

Куинджи наоборот: мы на сутки повесили в музей лишний экспонат

Дерзкая кража полотна Куинджи из Третьяковки, судя по всему, мало чему научила музейщиков. «МК» провел акцию, которая доказала — картину можно не только украсть, но и подбросить, причем не абы куда, а в один из главных музеев страны — Государственный исторический.
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После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России работают также Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
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Лидер демократической партии Таиланда Абхисит Ветчачив объявил об отставке в связи с плохими результатами на выборах.
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«Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов

Госкорпорация "Роскосмос" подписала положение о проведении нового набора в отряд космонавтов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкорпорации.
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Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
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Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

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Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на Евровидении

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Общество

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Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что в ближайшее время комитет опубликует собственный отчет по результатам расследования предположительного российского вмешательства в выборы американского президента в 2016 году.
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Проект постановления, который ограничивает госзакупки электроники госорганами, Минпромторг опубликовал в конце февраля.
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Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
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