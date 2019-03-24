В Историческом музее неизвестные повесили собственную картинуРБК 13:04

Дерзкая кража полотна Куинджи из Третьяковки, судя по всему, мало чему научила музейщиков. «МК» провел акцию, которая доказала — картину можно не только украсть, но и подбросить, причем не абы куда, а в один из главных музеев страны — Государственный исторический.

с чего всё началось

Лемигова добавила, что картину обнаружили при плановом осмотре экспозиции и сняли. Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Космос Ученые предположили, что когда-то Луна и Земля были одним объектом Астрономы выразили мнение о том, что когда-то Луна и Земля могли быть одним объектом под названием Синестия.

Армия и оружие Российские военные совершат наблюдательный полет над США Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.

Происшествия Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Футбол Германия с трудом победила Голландию в матче квалификации Евро-2020 Сборная Германии с трудом обыграла национальной команду Голландии в матче отборочного этапа на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".

Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором "Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.

Интернет «Варвара» поспорит с «Алисой» После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России работают также Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.

Армия и оружие Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан» Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.

Происшествия Лайнер Viking Sky доставили в порт Молде Лайнер Viking Sky, который терпел бедствие у берегов Норвегии, доставлен в порт города Молде.

Политика Лидер демократов Таиланда подал в отставку из-за провала на выборах Лидер демократической партии Таиланда Абхисит Ветчачив объявил об отставке в связи с плохими результатами на выборах.

Происшествия На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Общество «Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов Госкорпорация "Роскосмос" подписала положение о проведении нового набора в отряд космонавтов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

Путешествия Названы страны, куда сложнее всего получить визу Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.

Политика Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Футбол Левников назначен на матч квалификационного турнира Евро-2020 УЕФА назначила российскую бригаду судей на матч квалификационного раунда Евро-2020 между Италией и Лихтенштейном.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.

Происшествия Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.

Происшествия Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.

Общество Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».

Политика В сенате США представят собственный доклад по «российскому делу» Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что в ближайшее время комитет опубликует собственный отчет по результатам расследования предположительного российского вмешательства в выборы американского президента в 2016 году.

Политика Румыния решила перенести посольство в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.

Общество Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами» Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".