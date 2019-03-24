Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картинуРБК 13:04
Лемигова добавила, что картину обнаружили при плановом осмотре экспозиции и сняли. Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
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Система безопасности Исторического музея дала сбой: лишнюю картину не заметили
Московский Комсомолец13:04
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