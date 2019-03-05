В Испании запустили голосование за лучшего игрока из России в ЛЧГазета.Ru вчера в 03:41

Испанский телеканал запустил голосование, целью которого является выявить лучшего российского игрока Лиги чемпионов, начиная с сезона 1992/93 по настоящее время.

В Испании запустили голосование за лучшего игрока из России в ЛЧ

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