Футбол
В Испании сообщили о готовности «Реала» продать ИскоSport24.ru вчера в 15:39
Иско может покинуть «Реал» летом. Мадридский клуб готов выслушать предложения по футболисту, сообщает Marca. По данным источника, сам 27-летний Иско хотел бы остаться в команде.
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Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено
Обновлено в 00:59
Экономика
Абоненты оплатили отмену роуминга
На фоне отмены роуминга увеличение выручки операторов замедлилось, но, если они не станут снова развязывать ценовых войн, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1–3%, не считая Tele2, который пока сохраняет двухзначные темпы, рассуждает он.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Трамп допустил возможность военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:54
Политика
Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией
В Риме на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Легвольд заявил, что эскалация конфликта может якобы произойти на границах с Украиной или в одном из других регионов между Россией и НАТО.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Эксперты назвали Красноярский край, а также Оренбургскую, Нижегородскую, Иркутскую, Свердловскую и Челябинскую области самыми грязными регионами России.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Кино
Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино
Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено вчера в 07:04
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
«Роскосмос» подтвердил, что в РКК «Энергия» проникли похитители
В «Роскосмосе» подтвердили «Интерфаксу», что на майские праздники на территорию Ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве проникли посторонние лица, полиция проводит доследственную проверку.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Правительство выделит 2,3 трлн рублей на развитие сельских территорий
Постановлением правительства РФ утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы.
Обновлено вчера в 08:54
Армия и оружие
США предъявили Турции ультиматум из-за С-400
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Житель Хабаровского края 33 года прожил без паспорта
Житель села Известковое Амурского района Хабаровского края прожил без документов от момента рождения до исполнения 33 лет, после чего обратился в полицию за выдачей паспорта, сообщает УМВД России по региону в среду.
Обновлено в 01:26
Происшествия
На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:48
Общество
В московских парках открылись пляжи и бассейны
Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.
Обновлено в 01:01
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Столтенберг озвучил Зеленскому условия по вступлению Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с украинском лидером Владимиром Зеленским сформулировал условия по вступлению страны в альянс.
Обновлено вчера в 15:10
Авто
Продажи Haval в России выросли в 2,5 раза
Обновлено вчера в 13:10
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Тим Кук: Apple не станет мишенью в торговой войне США с Китаем
Американо-китайское торговое противостояние не коснется компании Apple, убежден руководитель американской корпорации Тим Кук.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Политика
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
СМИ сообщили о «конфликте интересов» из-за пресс-секретаря Зеленского
Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сотрудничала c The New York Times, опубликовав там статью о бизнесе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Обновлено вчера в 02:48
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Политика
На акцию протеста за отставку премьера вышли 120 тысяч жителей Праги
Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.
Обновлено вчера в 19:48