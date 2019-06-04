Футбол

В Испании сообщили о готовности «Реала» продать ИскоSport24.ru вчера в 15:39

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Иско может покинуть «Реал» летом. Мадридский клуб готов выслушать предложения по футболисту, сообщает Marca. По данным источника, сам 27-летний Иско хотел бы остаться в команде.
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Газета.Ruвчера в 16:23

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