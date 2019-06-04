В Испании сообщили о готовности «Реала» продать ИскоSport24.ru вчера в 15:39

Иско может покинуть «Реал» летом. Мадридский клуб готов выслушать предложения по футболисту, сообщает Marca. По данным источника, сам 27-летний Иско хотел бы остаться в команде.

В Испании сообщили о готовности «Реала» продать Иско

Единоборства Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).

Происшествия Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Армия и оружие Шойгу отметил крайне напряжённую обстановку на границах СНГ Военно-политическая обстановка на границах СНГ остаётся крайне напряжённой, заявил Министр обороны России Сергей Шойгу.

Шоу-бизнес Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности Известная модель и светская львица Виктория Боня прокомментировала слухи о своей беременности. По ее словам, она не ждет ребенка.

Общество Врачи определили самые полезные ягоды Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.

Общество Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.

Происшествия Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.

Шоу-бизнес Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой Александр Панайотов высказал свою точку зрения относительно ажиотажа, который происходит вокруг смерти певицы Юлии Началовой.

Армия и оружие США увеличат оборонную помощь Израилю и ужесточат расходование выделяемых средств США наращивают финансовый объем оборонной помощи Израилю и одновременно ужесточают расходование выделяемых с этой целью средств.

Финансы Рубль стабилен к доллару и подешевел к евро Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду торгуется на уровне предыдущего закрытия – 65,17 рубля, курс евро вырос на 8 копеек – до 73,38 рубля.

Футбол Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Политика Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.

Авто Продажи Haval F7 в России начнутся завтра Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.

Политика Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Технологии Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту Фирменный троян АНБ атакует веб-серверы, чтобы заражать их майнерами криптовалюты Monero В частности, вредонос пытается атаковать уязвимость CVE-2014-6287, позволяющую удалённо запускать произвольный код в Rejetto HFS; аналогичную уязвимость в Apache Tomcat CVE-2017-12615 и ещё одну похожую уязвимость в Windows Shell - CVE-2017-8464.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Политика Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин Персональных автомобилей чиновников лишил врио губернатора Александр Осипов У министров и руководителей органов исполнительной власти в Забайкальском крае больше не будет закреплённых за ними персональных автомобилей.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Общество Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны Рэпер Тимати ответил одному из подписчиков в своем Instagram на вопрос, почему многие блогеры указывают на схожесть его коллекции под брендом Black Star Wear совместно с сетью магазинов «Армия России» на товары с Amazon и AliExpress.

Шоу-бизнес Станислав Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным Станислав Садальский раскритиковал Владимира Познера за интервью с Максимом Галкиным.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.