Футбол
В Испании сообщили о готовности «Реала» продать ИскоSport24.ru вчера в 15:39
Иско может покинуть «Реал» летом. Мадридский клуб готов выслушать предложения по футболисту, сообщает Marca. По данным источника, сам 27-летний Иско хотел бы остаться в команде.
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Единоборства
Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона
ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Наука
Физик описал голографическую дуальность с помощью машины Больцмана
Обновлено вчера в 02:01
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
Шойгу отметил крайне напряжённую обстановку на границах СНГ
Военно-политическая обстановка на границах СНГ остаётся крайне напряжённой, заявил Министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности
Известная модель и светская львица Виктория Боня прокомментировала слухи о своей беременности. По ее словам, она не ждет ребенка.
Обновлено в 01:40
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Общество
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой
Александр Панайотов высказал свою точку зрения относительно ажиотажа, который происходит вокруг смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 15:06
Армия и оружие
США увеличат оборонную помощь Израилю и ужесточат расходование выделяемых средств
США наращивают финансовый объем оборонной помощи Израилю и одновременно ужесточают расходование выделяемых с этой целью средств.
Обновлено в 03:34
Финансы
Рубль стабилен к доллару и подешевел к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду торгуется на уровне предыдущего закрытия – 65,17 рубля, курс евро вырос на 8 копеек – до 73,38 рубля.
Обновлено в 03:10
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Общество
Возможность отказа от пластиковых пакетов рассматривает 85% россиян
Четверть опрошенных эксплуатирует пакеты повторно.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Обновлено вчера в 16:54
Авто
Продажи Haval F7 в России начнутся завтра
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 04:02
Политика
Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты
Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Дочь Трампа уличили в чрезмерном использовании фотошопа
Обновлено в 03:07
Технологии
Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту
Фирменный троян АНБ атакует веб-серверы, чтобы заражать их майнерами криптовалюты Monero В частности, вредонос пытается атаковать уязвимость CVE-2014-6287, позволяющую удалённо запускать произвольный код в Rejetto HFS; аналогичную уязвимость в Apache Tomcat CVE-2017-12615 и ещё одну похожую уязвимость в Windows Shell - CVE-2017-8464.
Обновлено в 02:32
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин
Персональных автомобилей чиновников лишил врио губернатора Александр Осипов У министров и руководителей органов исполнительной власти в Забайкальском крае больше не будет закреплённых за ними персональных автомобилей.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати ответил одному из подписчиков в своем Instagram на вопрос, почему многие блогеры указывают на схожесть его коллекции под брендом Black Star Wear совместно с сетью магазинов «Армия России» на товары с Amazon и AliExpress.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие
ВСУ на Донбассе понесли самые большие потери «при Зеленском»
В штабе операции объединённых сил (бывшая «АТО») на Донбассе заявили о понесённых украинскими силовиками потерях.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным
Станислав Садальский раскритиковал Владимира Познера за интервью с Максимом Галкиным.
Обновлено в 01:05
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Политика
Трамп сравнил чистоту воздуха в Китае, России и США
Иначе обстоит дело в США, уверен американский лидер, отметив огромную разницу между этим государством и Китаем.
Обновлено в 03:09