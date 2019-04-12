Политика
В Испании социалисты победили на выборах в парламентREGNUM 19:53
Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания. Об этом сообщает МВД страны после обработки 98,9% протоколов.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Политика
Песков поделился впечатлениями от Ким Чен Ына
По словам пресс-секретаря Кремля, северокорейский лидер отлично осведомлен в деталях и производит впечатление опытного, образованно, а также очень сбалансированного лидера.
Обновлено в 13:45
Финансы
Россия за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле на 13% - исследование
Россия за годы существования санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Политика
Глава МИД Британии выступил за осторожное сотрудничество с китайскими компаниями
Глава британского МИД напомнил, что в Китае существует закон 2017 года о национальной разведке, который требует ото всех китайских компаний сотрудничать с китайскими спецслужбами.
Обновлено в 20:29
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Теннис
Даниил Медведев: «Старался изо всех сил, но Тим был слишком силен»
Тактически соперник сыграл очень правильно. Я старался изо всех сил, но Тим был слишком силен.
Обновлено в 17:45
Общество
Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Кино
Фильм о пенсионерке из Забайкалья представит Германию на Каннском фестивале
Короткометражный фильм «Дорочка», снятый в забайкальской деревне, представит в этом году на Каннском Кинофестивале Германию.
Обновлено в 18:01
Гаджеты
Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Культура
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
Пригожин подчеркнул, что людям следует прекратить травлю в отношении дочери Алсу.
Обновлено в 20:41
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено в 18:23
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
Экономика
Магия желтых ценников. Как торговые сети подталкивают нас к ненужным покупкам
Торговые сети и бренды-производители забеспокоились, но не слишком: сокращение продуктовой корзины, снижение среднего чека — все это нормальная реакция на кризис, которая постепенно сходит на нет вместе с восстановлением экономики.
Обновлено в 17:15
Хоккей
Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено в 16:31
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Культура
Первая персональная выставка Лоры Белоиван «Время-Ночь» открылась в «Артэтаже» (16+)
"Артэтаж" сегодня, 27 апреля, открыл персональную выставку Лоры Белоиван — писателя, блогера, художника и директора реабилитационного центра "Тюлень".
Обновлено в 19:35
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Здоровье
Предлагают не продавать частникам вещества для изготовления лекарств
Производители лекарственных препаратов не смогут отпустить организациям и индивидуальным предпринимателям, которые разводят животных, субстанции для изготовления ветеринарных лекарств.
Обновлено в 17:35