В Испании социалисты победили на выборах в парламентREGNUM 19:53

Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания. Об этом сообщает МВД страны после обработки 98,9% протоколов.

В Испании социалисты победили на выборах в парламент

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