Стала известна возможная дата презентации в «Барселоне» нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации El Chiringuito TV, каталонцы планируют провести мероприятие в четверг, 29 августа. В настоящее время каталонцы ведут переговоры с парижанами о трансфере 27-летнего игрока.

В Испании рассказали, когда «Барселона» планирует презентовать Неймара

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