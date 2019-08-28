Футбол
Sport24.ruВ Испании рассказали, когда «Барселона» планирует презентовать Неймара
Стала известна возможная дата презентации в «Барселоне» нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации El Chiringuito TV, каталонцы планируют провести мероприятие в четверг, 29 августа. В настоящее время каталонцы ведут переговоры с парижанами о трансфере 27-летнего игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Барселона» заплатит за возвращение Неймара 125 млн евро и отдаст «ПСЖ» двух игроков
Советский спортвчера в 08:42
«Барселона» была готова отдать за Неймара 150 миллионов евро и Дембеле с Ракитичем
Спорт-Экспрессвчера в 22:23
El Chiringuito: «Барселона» считает переход Неймара почти невозможным из-за Дембеле и Ракитича
Бомбардир.рувчера в 10:21
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:12, Вашингтон
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
СеверИнформ вчера в 02:28
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия вчера в 10:25
Футбол
Спаич обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке
Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети на русском языке обратился к болельщикам после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Чемпионат вчера в 09:03
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика
Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси.
Газета.Ru вчера в 21:58
Здоровье
Диетолог раскрыл опасность сосисок и колбасы для детей
Чрезмерное потребление колбас и сосисок приводит к появлению в организме избыточного белка, который, в свою очередь, может нарушить функции почек, вызывать аллергические реакции и стать причиной повышенной нервной возбудимости.
Российская газета вчера в 08:22
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня вчера в 10:55
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Шоу-бизнес
«У моих ног появился конкурент»: Рудковская сравнила себя с Бондарчук
Напомним, в какой-то момент музыкальный продюсер даже иронично задумалась о страховании собственных ног, настолько они ей дороги.
Телепрограмма вчера в 21:26
Авто
«Урал» вернется к выпуску «бескапотника» с кабиной от Iveco
Российская газета вчера в 12:06
Армия и оружие
Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»
В своей публикации полковник назвал украинских солдат «слабым местом».
REGNUM вчера в 01:08
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском вчера в 21:44
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом
Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru вчера в 06:00
Экономика
Инвестиции для пессимистов. Во что вложиться тем, кто ждет кризиса
В условиях кризиса сохранить капитал лучше всего помогут инвестиции в несколько защитных активов одновременно, полагают аналитики.
РБК вчера в 23:34
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол
«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram
По данному показателю «Ювентус» вышел на третье место среди всех футбольных клубов мира, обойдя «Манчестер Юнайтед».
Матч ТВ вчера в 22:14
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости вчера в 06:44
Политика
Эксперт рассказал, заинтересована ли Россия в сохранении транзита газа через территорию Украины
Договор о транзите газа между Украиной и Россией заканчивается 31 декабря 2019 года, построить газопровод «Северный поток-2» и прокачать по нему газ РФ не успевает.
Украина.ру вчера в 13:01
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Баскетбол
Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Испанию
28 августа в преддверии ЧМ-2019 мужская сборная РФ по баскетболу разгромила команду Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо со счетом 74-55 (21-21, 11-6, 27-13, 15-15).Очевидно подопечные Сергея Базаревича желали реабилитироваться за блеклую игру в прошлом матче с аргентинцами, поэтому играли в полную силу.
МонаВиста вчера в 10:58
Армия и оружие
На Ил-96 заменят иностранные системы связи на отечественные
RT на русском вчера в 21:14
Технологии
РЖД продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
Специалисты Российских железных дорог (РЖД) продемонстрировали новый беспилотный поезд «Ласточка», сообщается на официальном сайте РЖД.
Вечерняя Москва вчера в 05:02
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском вчера в 05:43