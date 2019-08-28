Футбол

Sport24.ruSport24.ruВ Испании рассказали, когда «Барселона» планирует презентовать Неймара

Стала известна возможная дата презентации в «Барселоне» нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации El Chiringuito TV, каталонцы планируют провести мероприятие в четверг, 29 августа. В настоящее время каталонцы ведут переговоры с парижанами о трансфере 27-летнего игрока.
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