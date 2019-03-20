Футбол

В Испании предложили клонировать МессиSportbox.RU 12:18

Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что готов клонировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ученый-генетик предложил клонировать Месси

Спорт-Экспресс12:09

Испанский генетик заявил о готовности клонировать Месси

Sport24.ru10:08

В Испании предложили клонировать Месси

Матч ТВ12:18

Известный генетик готов клонировать Месси, чтобы мир унаследовал его талант

Чемпионат11:58

Гуру генетики готов клонировать Месси

РИА Новости10:51

У Месси может появиться клон-близнец

ProstoProSport08:22

В Испании предложили клонировать Месси

Sportbox.RU12:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Адвокат Фролова сделал заявление о Началовой

Обновлено в 14:46
Политика

Путин поручил распространить «ипотечные каникулы» на все кредиты

Президент России Владимир Путин дал поручение распространить действие закона об ипотечных каникулах и на уже взятые кредиты.
Обновлено в 06:49
Общество

Самой счастливой в мире страной признана Финляндия

Граждане Финляндии по итогам прошлого года признаны самыми счастливыми жителями планеты.
Обновлено вчера в 22:27
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

Обновлено в 11:39
Политика

Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН

Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.
Обновлено в 11:04
Единоборства

Макгрегор анонсировал бой с Нэйтом Диасом

Обновлено в 15:38
Происшествия

Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного

В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше

Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Футбол

Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ идеально подходят друг другу»

Зидан и «Реал» идеально подходят друг другу, они сделаны друг для друга, поэтому я уверен, что у них снова все получится.
Обновлено в 09:22
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Врач рассказал о нехватке у Началовой денег на лечение

Обновлено в 15:58
Происшествия

Перформанс мужчины в стрингах в Третьяковке попал на видео

Обновлено в 16:35
Политика

Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро

По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»

Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Погромы и протесты против мигрантов в Якутске завершились задержаниями

Обновлено в 12:23
Политика

Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Ченнинг Татум стал платиновым блондином

Обновлено в 12:11
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Наука

На здоровье сердца и сосудов влияют изменения в микрофлоре кишечника

Обновлено в 05:16
Авто

Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили

Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Политика

Украина ввела новые санкции против России

В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Авто

Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей

В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Здоровье

В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри

Обновлено в 09:55
Авто

Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты

Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00
Общество

Медведев подписал распоряжение о поднятии зарплат бюджетникам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано об увеличении зарплаты работникам бюджетных учреждений.
Обновлено в 05:54
Энергетика

Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике

Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
Обновлено в 16:03
Кино

Умер народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное