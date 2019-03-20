Футбол
В Испании предложили клонировать МессиSportbox.RU 12:18
Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что готов клонировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика
Туск заявил о возможности короткой отсрочки Brexit
Перенос даты выхода Великобритании из Европейского союза возможен на небольшой срок, заявил 20 марта журналистам глава Европейского совета Дональд Туск.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об эпидемии чесотки, свирепствующей в рядах ВСУ
Официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил журналистам об эпидемии чесотки, бушующей среди бойцов ВСУ.
Обновлено в 17:35
Политика
Путин поручил распространить «ипотечные каникулы» на все кредиты
Президент России Владимир Путин дал поручение распространить действие закона об ипотечных каникулах и на уже взятые кредиты.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум изменил внешность
Обновлено в 14:42
Авто
Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS
Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного
В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
Обновлено в 12:33
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:16
Финансы
Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей
Совет министров Белоруссии поручил Министерству финансов республики разместить гособлигации на сумму 30 млрд российских рублей в России на ближайшие два года.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Наука
Метаанализ не доказал влияния детской тревожности на развитие алкогольной зависимости
Британские исследователи провели метаанализ 51 научной работы, посвященной взаимосвязи между детской и подростковой тревожностью и развитием алкогольной зависимости во взрослом возрасте.
Обновлено в 13:10
Политика
Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков поддержал прозвучавшую в Госдуме инициативу потребовать от Украины компенсацию за ущерб, нанесенный Крыму за время нахождения в ее составе.
Обновлено в 11:37
Транспорт
В Москве рассказали о ходе строительства станции «Стромынка»
Мэр Москвы посетил строящуюся станцию «Стромынка» Большой кольцевой линии, сообщает m24.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Политика
МИД обвинил Польшу в фальсификации летописи Второй мировой войны
Министерство иностранных дел России обвинило польские власти в фальсификации данных об истории Второй мировой войны.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Футбол
Экс-игрока сборной Колумбии задержали по подозрению в наркоторговле
Бывшего игрока сборной Колумбии Джона Виафару задержали правоохранительные органы в городе Кали, сообщает El Espectador.
Обновлено в 06:03
Авто
Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto
Обновлено в 10:30
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Общество
Совет директоров «Эха Москвы» назначил Венедиктова главным редактором
Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» назначил Алексея Венедиктова главным редактором.
Обновлено в 13:58
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение
Врач Василий Шуров, лечивший певицу Юлию Началову, рассказал о ее финансовых проблемах.
Обновлено в 16:24