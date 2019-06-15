Футбол

В Испании обокрали дом полузащитника «Реала» ВаскесаSport24.ru 08:23

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес стал жертвой воров. Дом 27-летнего футболиста в Испании был ограблен в тот момент, когда игрок находился со своей семьей в отъезде в отпуске, сообщает AS. По данным источника, из дома Васкеса были украдены личные вещи футболиста и его семьи на приличную сумму.
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В Испании обокрали дом Лукаса Васкеса

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Очередной футболист стал жертвой ограбления в Испании

Газета.Ru07:27

В Мадриде обокрали дом полузащитника «Реала»

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Технологии

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В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Пожар в здании на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами (ЦУП).
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Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
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Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
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Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

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