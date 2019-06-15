Футбол
В Испании обокрали дом полузащитника «Реала» ВаскесаSport24.ru 08:23
Полузащитник «Реала» Лукас Васкес стал жертвой воров. Дом 27-летнего футболиста в Испании был ограблен в тот момент, когда игрок находился со своей семьей в отъезде в отпуске, сообщает AS. По данным источника, из дома Васкеса были украдены личные вещи футболиста и его семьи на приличную сумму.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК
Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 12:25
Наука
Инженеры создали робота, способного иронизировать
За основу своей разработки немецкие инженеры взяли специального робота, "умеющего" совершать мимические движения, воспроизводить человеческий голос и принимать участие в диалоге, отвечая на простые вопросы.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Футбол
Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)
В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
По словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Жанны Фриске
Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» заявила, что действия телеведущего Дмитрия Шепелева, который не дает видеться родным с сыном Жанны Фриске Платоном, лишены какой-либо логики.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Свыше 650 курсантов выпустились из Военного университета Минобороны
Из Военного университета Министерства обороны выпустились более шести с половиной сотен курсантов.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
В конгресс внесли законопроект о сдерживании России в Прибалтике
Конгрессмен-республиканец из Техаса Майкл Конвэй внес в палату представителей США законопроект, в котором утверждается, что Россия стремится навредить НАТО и увеличить свою сферу влияния в Европе.
Обновлено в 05:20
Кино
Юрий Быков поблагодарил «Кинотавр» за поддержку российских режиссеров
Режиссер Юрий Быков привез на российский кинофестиваль "Кинотавр" в Сочи фильм "Сторож". Показ ленты прошел в субботу в Зимнем театре.
Обновлено в 12:16
Происшествия
«Желтые жилеты» соберутся на площади Бастилии
Обновлено в 03:16
Спорт
Дочь Этери Тутберидзе станет тренироваться в США
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин переедут в США, чтобы тренироваться у Игоря Шпильбанда.
Обновлено в 12:27
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:48
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после катания на карте в Подмосковье
Ребенок пострадал во время катания на карте в Пушкинском городском округе.
Обновлено в 11:53
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Футбол
Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Пушков резко ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Общество
Голунов выступит на митинге в защиту свободы слова в Москве
Журналист "Медузы" Иван Голунов выступит 16 июня на столичном митинге в защиту свободы слова и журналистской деятельности.
Обновлено в 12:13
Политика
NYT: США участили кибератаки на российские электросети
Соединённые Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов, пишет The New York Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:12
Финансы
Центральный банк снизил ключевую ставку
Последний раз главный Банк России принял такое решение в марте 2018 года. Тогда ставку снизили до 7,5% годовых.
Обновлено вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Политика
Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда
Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Два взрыва прогремели в столице Сомали
Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Политика
Началась выдача паспортов жителям Донбасса
В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Общество
На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе
В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15