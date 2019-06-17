Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилосьLenta.ru 16:18

Брата погибшей, которого не видели несколько дней, до сих пор не нашли. Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
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Издание El Periódico
 сообщает, что днем в воскресенье, 16 июня, женщина связалась с двумя знакомыми, русскими по национальности, которых попросила проведать дочь и сына.
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