Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилосьLenta.ru 16:18

с чего всё началось

Брата погибшей, которого не видели несколько дней, до сих пор не нашли. Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Энергетика Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе» Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».

Общество Tele2 запускает социальный тариф Новый тарифный план «Социальный» ориентирован на льготные категории граждан: пенсионеров и людей с инвалидностью.

Политика Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.

Происшествия Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Интернет Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.

Экономика ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.

Политика Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.

Футбол Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.

Гаджеты Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Общество Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".

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Армия и оружие Россия в 2018 году продала боевой авиации на более чем $6 млрд Российская госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил на экспорт в 2018 году боевой авиации на более чем $6 млрд, сообщает 17 июня пресс-служба компании.

Игры Павел Саско: Cyberpunk 2077 заставит игроков рыдать На выставке E3 2019 компания CD Project RED представила новый трейлер и выступление Киану Ривза, который сыграл одну из ролей в Cyberpunk 2077.

Финансы Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда «В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.

Происшествия В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.

Общество Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.

Шоу-бизнес О странных совпадениях между Костенко и Бузовой заговорили подписчики Подписчики проанализировали места отдыха Костенкко и Бузовой и пришли к выводу, что предпочтения у девушек одинаковые.