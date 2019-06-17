Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилосьLenta.ru 16:18
Брата погибшей, которого не видели несколько дней, до сих пор не нашли. Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Издание El Periódico сообщает, что днем в воскресенье, 16 июня, женщина связалась с двумя знакомыми, русскими по национальности, которых попросила проведать дочь и сына.Вести.Ru10:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 16:47
Общество
Tele2 запускает социальный тариф
Новый тарифный план «Социальный» ориентирован на льготные категории граждан: пенсионеров и людей с инвалидностью.
Обновлено в 08:01
Политика
Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Обновлено в 13:42
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Интернет
Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email
Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.
Обновлено в 14:45
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено в 11:12
Политика
Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Политика
The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)
Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Футбол
Семак побывал в гостях у «Вечернего Урганта»
Обновлено в 17:14
Экономика
Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Россия в 2018 году продала боевой авиации на более чем $6 млрд
Российская госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил на экспорт в 2018 году боевой авиации на более чем $6 млрд, сообщает 17 июня пресс-служба компании.
Обновлено в 03:51
Игры
Павел Саско: Cyberpunk 2077 заставит игроков рыдать
На выставке E3 2019 компания CD Project RED представила новый трейлер и выступление Киану Ривза, который сыграл одну из ролей в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 17:53
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Словакии может оказаться в России
Обновлено в 14:25
Финансы
Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда
«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX
Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.
Обновлено в 05:16
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
О странных совпадениях между Костенко и Бузовой заговорили подписчики
Подписчики проанализировали места отдыха Костенкко и Бузовой и пришли к выводу, что предпочтения у девушек одинаковые.
Обновлено в 05:02
Музыка
У лидера Megadeth обнаружили рак горла
Обновлено в 15:27
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18