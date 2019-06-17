Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянкуИзвестия вчера в 09:40
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня. По его информации, подросток проживала в Испании вместе с матерью и несовершеннолетним братом.
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Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства гибели россиянки в Каталонии
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