Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянкуИзвестия вчера в 09:40

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня. По его информации, подросток проживала в Испании вместе с матерью и несовершеннолетним братом.
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Стала известна причина смерти 13-летней россиянки в Испании

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La Vanguardia узнала причину смерти 14-летней россиянки в Испании

РБКвчера в 18:12

Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства гибели россиянки в Каталонии

Говорит Москвавчера в 10:13

СМИ: вскрытие показало, что найденная мертвой в Испании девочка из России была убита

ТАССвчера в 15:13

Генконсульство подтвердило гибель девочки из России в Каталонии

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В Испании убили девочку из России

РИА Новостивчера в 10:11

Вскрытие показало, что найденная мертвой в Испании девочка из России была убита

Интерфаксвчера в 15:27
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
Политика

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом

Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено вчера в 18:08
Экономика

ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 году

По данным ООН, численность населения к 2050 году достигнет отметки в 9,7 миллиардов человек.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Политика

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Политика

Глава МИД Эстонии призвал усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости продления санкций против России.
Обновлено 16 июня в 21:45
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие

МВД Украины закупит самолёты Ан-178 — Аваков

Министерство внутренних дел Украины закупит 13 самолётов Ан-178, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков во время выступления на Парижском авиасалоне в «Ле Бурже», сообщило 18 июня информационное агентство «УНН».
Обновлено в 02:05
Происшествия

Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро

Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Происшествия

На здании администрации в шведской коммуне подняли флаг СССР

Неизвестные подняли флаг СССр над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю, сообщает 17 июня газета Expressen.
Обновлено вчера в 14:21
Авто

Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen

Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей марки "Volkswagen".
Обновлено вчера в 18:04
Общество

Минтруд подсчитал количество работающих пенсионеров

Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают 9 669 711 человек.
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии

Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Названы города с наибольшим числом невест

Обновлено в 01:38
Кино

Лучшим фильмом «Кинотавра» стала картина Бориса Акопова «Бык»

Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.
Обновлено вчера в 00:32
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова

Обновлено вчера в 13:38
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp

Больше всего сообщений о проблемах приходило от юзеров из Латинской Америки, а также ряда стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Италии.
Обновлено в 02:08
Политика

В ООН узнали о планах Пентагона нанести удар по иранскому объекту

Как сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в ООН, в администрации США обсуждают план по нанесению ударов с воздуха по иранскому объекту, связанному с ядерной программой.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

Россиян начнут штрафовать за походы в лес

Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42
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