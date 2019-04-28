Политика
В Испании начались парламентские выборыПолитическая Экспертиза вчера в 04:58
Голосование на досрочных парламентских выборах в Испании проводится в воскресенье. По всей стране открыто порядка 60 тысяч избирательных участков. Испанцы голосуют за кандидатов на посты в Генеральные кортесы, представляющие собой двухпалатный парламент.
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Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08
Общество
На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных
В открытом реестре участников закупок, который обязаны вести все операторы электронных площадок в соответствии с нормами 44-ФЗ, иногда могут встречаться данные персонального характера, отметили в пресс-службе "Росэлторга".
Обновлено в 00:32
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Армия и оружие
Хатылев опроверг наличие у Израиля и США способных сбить С-300 ракет
Обновлено 27 апреля в 07:28
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию
Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне
МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Религия
Светлая седмица наступила у православных
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
ДТП со смертельным исходом произошло во Владивостоке
ДТП произошло ориентировочно в 11:20 по местному времени. Собралась огромная пробка с двух сторон движения.
Обновлено в 00:44
Общество
Облачная и прохладная погода ожидает москвичей в воскресенье
Переменная облачность и прохлада ожидаются в Московском регионе в воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Обновлено вчера в 02:30
Космос
Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне
Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено 27 апреля в 06:59
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В Туве подросток подорвался на снаряде на полигоне
Несовершеннолетний подорвался на снаряде на военном полигоне недалеко от села Кара-хаак в Туве, сообщил в понедельник глава республики Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Певица МакSим после аварии потеряла память
Маргарита Соколова, менеджер певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, рассказала о состоянии ее здоровья после страшного ДТП.
Обновлено в 01:32
Авто
Девять крымских мостов: сколько россияне тратят на ремонт машин
Российские автомобилисты в 2018 году потратили на автозапчасти и услуги по ремонту своих автомобилей порядка 2 трлн рублей, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат», с которым ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Песков поделился впечатлениями от Ким Чен Ына
По словам пресс-секретаря Кремля, северокорейский лидер отлично осведомлен в деталях и производит впечатление опытного, образованно, а также очень сбалансированного лидера.
Обновлено вчера в 13:45
Наука
Ученые рассказали, к чему приводит стресс на работе и недосып
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие
Российские военные научились ловить БПЛА сетью
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов
Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.
Обновлено вчера в 16:27