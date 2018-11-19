Погода

В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты
ТАСС
07:10

Ранее сильные дожди обрушились на материковую Испанию, а также на Канарские и Балеарские острова, что порой приводило к наводнениям, было перекрыто движение по ряду дорог. На Тенерифе из-за огромных волн, вызванных штормом, 18 ноября были эвакуированы жители одного из прибрежных зданий.
ТАСС07:10

Подробнее о событии

В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты

Газета.Ru09:10

Волны в несколько этажей и разрушенные отели: как стихия ударила по Канарам

Телеканал 360°09:46

В Испании затопило популярные курорты

Российская газета08:33

В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты

ТАСС07:10

Гигантские волны обрушили балконы отеля на Тенерифе

РИА Новости07:50

В Испании из-за наводнения объявили погодную тревогу

ТК Звезда07:30

В Испании из-за шторма затопило большинство популярных курортов

Интерфакс07:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Погода

В Гватемале тысячи человек эвакуированы из-за извержения вулкана

Обновлено в 22:53
Погода

Заморозки ожидаются в столичном регионе к концу недели

Обновлено в 19:10
Погода

Ледяной дождь, гололед и сильный ветер ожидаются в Ростовской области

Обновлено в 22:50
Происшествия

Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается примерно в 13 млрд долларов

В настоящее время площадь пожаров достигает порядка 100 тысяч гектаров Бушующие в Калифорнии лесные пожары Camp и Woolsey по оценкам экспертов нанесли ущерб на сумму порядка 9-13 миллиардов долларов.
Обновлено в 11:36
Погода

Ноябрь в Иркутской области принес частые контрастные изменения погоды

После столь позднего по метеорологическому критерию начала зимнего периода в Приангарье происходят частые контрастные изменения погоды.
Обновлено в 22:53
Погода

Ясновидящая напророчила Земле катастрофы

Например, ясновидящая Вера Лион, которую называют «Вангой из Казахстана», объявила, что ураганы и штормы приведут к затоплению большого количества территорий.
Обновлено в 12:17
Погода

Какая зима будет в Перми в 2018-2019 годах: ученые сделали прогноз

Накануне стало известно, какой прогноз сделали ученые-климатологи на предстоящую зиму 2018-2019 годов.
Обновлено в 21:54
Погода

Синоптики прогнозируют на Кубани дождь с мокрым снегом

Обновлено в 09:20
Погода

В одном из мурманских дворов зацвели флоксы

В одном из мурманских дворов зацвели флоксы.
Обновлено в 06:57
Погода

Названо точное время снежного удара по Владивостоку

Специалисты портала «Расписание погоды» назвали точное время выпадения осадков во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 12:00
Погода

В Нижнем Новгороде снова обледенели дороги

Обновлено в 12:41
Погода

Какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве, рассказали синоптики

Обновлено в 12:23
Погода

Погода в Кирове. Во вторник снова похолодает

С прогнозом погоды в Кирове вы всегда можете ознакомиться на портале Свойкировский.рф .
Обновлено в 22:00
Погода

Синоптики рассказали, когда в Москве наступит русская зима

Русскую зиму с сильными морозами и снегом жителям столичного региона стоит ожидать ближе к середине января.
Обновлено в 10:56
Погода

Необычный октябрь: чем удивил Оренбург этот месяц?

Вспоминаем, каким был октябрь вместе с Александром Богомоловым, почетным работником гидрометеослужбы. Октябрь в этом году очень порадовал.
Обновлено в 21:15
ещё по теме
Тенерифе
Остров
Самый крупный остров в составе архипелага из семи Канарских островов в Атлантическом океане. С относительно небольшой площадью в 2034,38 км² и населением в 906 800 человек, что составляет 43% численности населения всего архипелага, он является самым населённым в Испании. Он занимает центральное положение относительно островов архипелага и вместе с тремя соседними островами Пальма, Гомера и Иерро входит в состав провинции Санта-Крус-де-Тенерифе с административным центром в одноимённом городе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное