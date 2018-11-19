Погода

В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты
ТАСС
07:10

Ранее сильные дожди обрушились на материковую Испанию, а также на Канарские и Балеарские острова, что порой приводило к наводнениям, было перекрыто движение по ряду дорог. На Тенерифе из-за огромных волн, вызванных штормом, 18 ноября были эвакуированы жители одного из прибрежных зданий.
ТАСС07:10

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В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты

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В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты

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В Испании из-за шторма затопило большинство популярных курортов

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В Испании затоплено большинство популярных курортов

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Погода

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