Ранее сильные дожди обрушились на материковую Испанию, а также на Канарские и Балеарские острова, что порой приводило к наводнениям, было перекрыто движение по ряду дорог. На Тенерифе из-за огромных волн, вызванных штормом, 18 ноября были эвакуированы жители одного из прибрежных зданий.

В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты

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