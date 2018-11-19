Погода

В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты
ТАСС
вчера в 07:10

Ранее сильные дожди обрушились на материковую Испанию, а также на Канарские и Балеарские острова, что порой приводило к наводнениям, было перекрыто движение по ряду дорог. На Тенерифе из-за огромных волн, вызванных штормом, 18 ноября были эвакуированы жители одного из прибрежных зданий.
ТАССвчера в 07:10

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В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты

Газета.Ruвчера в 09:10

Волны в несколько этажей и разрушенные отели: как стихия ударила по Канарам

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В Испании затопило популярные курорты

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РИА Новостивчера в 07:50

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В Испании из-за шторма затопило большинство популярных курортов

Интерфаксвчера в 07:22
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Тенерифе
Остров
Самый крупный остров в составе архипелага из семи Канарских островов в Атлантическом океане. С относительно небольшой площадью в 2034,38 км² и населением в 906 800 человек, что составляет 43% численности населения всего архипелага, он является самым населённым в Испании. Он занимает центральное положение относительно островов архипелага и вместе с тремя соседними островами Пальма, Гомера и Иерро входит в состав провинции Санта-Крус-де-Тенерифе с административным центром в одноимённом городе.
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