Ранее сильные дожди обрушились на материковую Испанию, а также на Канарские и Балеарские острова, что порой приводило к наводнениям, было перекрыто движение по ряду дорог. На Тенерифе из-за огромных волн, вызванных штормом, 18 ноября были эвакуированы жители одного из прибрежных зданий.

В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты

Погода Погода В Гватемале тысячи человек эвакуированы из-за извержения вулкана

Погода Погода Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре в городе в среду и четверг, 21 и 22 ноября.

Происшествия Происшествия Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается примерно в 13 млрд долларов В настоящее время площадь пожаров достигает порядка 100 тысяч гектаров Бушующие в Калифорнии лесные пожары Camp и Woolsey по оценкам экспертов нанесли ущерб на сумму порядка 9-13 миллиардов долларов.

Погода Погода Слабый туман и гололедица ожидаются в Ижевске 20 ноября

Погода Погода Завтра в Пензенской области ожидаются снег и туман

Погода Погода Ясновидящая напророчила Земле катастрофы Например, ясновидящая Вера Лион, которую называют «Вангой из Казахстана», объявила, что ураганы и штормы приведут к затоплению большого количества территорий.

Погода Погода Какая зима будет в Перми в 2018-2019 годах: ученые сделали прогноз Накануне стало известно, какой прогноз сделали ученые-климатологи на предстоящую зиму 2018-2019 годов.

Погода Погода Туман, окутавший Екатеринбург, не помешал работе Кольцово Утром Екатеринбург окутал сильный туман.

Погода Погода Мощный снегопад обрушился на Молдову На Молдову обрушился снег с дождем, а в некоторых регионах и град.

Погода Погода Синоптики прогнозируют на Кубани дождь с мокрым снегом

Погода Погода Жителей Хабаровского края ждет холодная неделя На текущей неделе в Хабаровском крае установится холодная погода с ночными температурами до минус 33 градусов, при этом осадков не ожидается.

Погода Погода В одном из мурманских дворов зацвели флоксы В одном из мурманских дворов зацвели флоксы.

Погода Погода Жителей Мурманской области предупреждают об усилении ветра

Погода Погода В Нижнем Новгороде снова обледенели дороги