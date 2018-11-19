Погода
Ранее сильные дожди обрушились на материковую Испанию, а также на Канарские и Балеарские острова, что порой приводило к наводнениям, было перекрыто движение по ряду дорог. На Тенерифе из-за огромных волн, вызванных штормом, 18 ноября были эвакуированы жители одного из прибрежных зданий.
ТАССвчера в 07:10
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Волны в несколько этажей и разрушенные отели: как стихия ударила по Канарам
Телеканал 360°вчера в 09:46
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Погода
В Гватемале тысячи человек эвакуированы из-за извержения вулкана
Обновлено вчера в 23:52
Погода
Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве
Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре в городе в среду и четверг, 21 и 22 ноября.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается примерно в 13 млрд долларов
В настоящее время площадь пожаров достигает порядка 100 тысяч гектаров Бушующие в Калифорнии лесные пожары Camp и Woolsey по оценкам экспертов нанесли ущерб на сумму порядка 9-13 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 11:36
Погода
Слабый туман и гололедица ожидаются в Ижевске 20 ноября
Обновлено в 00:04
Погода
Завтра в Пензенской области ожидаются снег и туман
Обновлено вчера в 23:57
Погода
Ясновидящая напророчила Земле катастрофы
Например, ясновидящая Вера Лион, которую называют «Вангой из Казахстана», объявила, что ураганы и штормы приведут к затоплению большого количества территорий.
Обновлено вчера в 12:17
Погода
Какая зима будет в Перми в 2018-2019 годах: ученые сделали прогноз
Накануне стало известно, какой прогноз сделали ученые-климатологи на предстоящую зиму 2018-2019 годов.
Обновлено вчера в 21:54
Погода
Туман, окутавший Екатеринбург, не помешал работе Кольцово
Утром Екатеринбург окутал сильный туман.
Обновлено вчера в 23:44
Погода
Мощный снегопад обрушился на Молдову
На Молдову обрушился снег с дождем, а в некоторых регионах и град.
Обновлено вчера в 12:28
Погода
Синоптики прогнозируют на Кубани дождь с мокрым снегом
Обновлено вчера в 09:20
Погода
Жителей Хабаровского края ждет холодная неделя
На текущей неделе в Хабаровском крае установится холодная погода с ночными температурами до минус 33 градусов, при этом осадков не ожидается.
Обновлено вчера в 13:59
Погода
В одном из мурманских дворов зацвели флоксы
В одном из мурманских дворов зацвели флоксы.
Обновлено вчера в 06:57
Погода
Жителей Мурманской области предупреждают об усилении ветра
Обновлено вчера в 17:14
Погода
В Нижнем Новгороде снова обледенели дороги
Обновлено вчера в 12:41
Погода
В Норильске бушует страшная пурга: трассы перекрыты, объявлена актировка
На севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение — в Норильске синоптики прогнозируют ветер с порывами до 27 м / с. В городе ввели актировку для рабочих завода и школьников, по решению ГИБДД на трассе Норильск — Кайеркан — Алыкель введен запрет на движение всех видов транспорта.
Обновлено вчера в 23:35