Футбол
В Испании футбольный клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»ProstoProSport 07:30
Футбольный клуб «Мостолес Баломпье», вышедший в третий дивизион Испании, сменил название. Теперь команда будет носить название ФК «Плоская Земля» (Flat Earth FC).
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
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В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
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Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Общество
Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове
Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.
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Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес
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В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
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Происшествия
Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц
Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.
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В МЧС рассказали о сложностях ситуации в Тулуне из-за наводнения
Самая сложная ситуация в связи с наводнением в Иркутской области остаётся в Тулуне: там отключено электричество, не работает водопровод и перекрыта федеральная трасса.
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Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
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Обновлено вчера в 14:46
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Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42