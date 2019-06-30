В Испании футбольный клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»ProstoProSport 07:30

Футбольный клуб «Мостолес Баломпье», вышедший в третий дивизион Испании, сменил название. Теперь команда будет носить название ФК «Плоская Земля» (Flat Earth FC).

В Испании футбольный клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

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