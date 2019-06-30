Футбол

В Испании футбольный клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»ProstoProSport 07:30

Футбольный клуб «Мостолес Баломпье», вышедший в третий дивизион Испании, сменил название. Теперь команда будет носить название ФК «Плоская Земля» (Flat Earth FC).
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В Испании появился футбольный клуб «Плоская Земля»

Sport24.ru07:49

В Испании клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

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В Испании клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

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Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Sports.ru05:45
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
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