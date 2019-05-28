Футбол

В Испании арестовали экс-игрока мадридского «Реала»News.ru 10:25

Кроме организации договорных матчей, арестованным вменяют причастность к преступной организации, коррупцию и отмывание денежных средств. За «Реал» Браво с перерывами выступал с 2001 по 2007 годы и в 77 матчах чемпионата Испании забил пять мячей.
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Испанские футболисты задержаны полицией по обвинению в организации договорных матчей

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В Испании арестовали президента «Уэски» и ряд футболистов по подозрению в организации договорных матчей

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СМИ: Президент клуба ла лиги арестован по подозрению в организации договорных матчей

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В Испании арестованы футболисты по делу о договорных матчах. Среди них — экс-игрок «Реала»

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В Испании разгорелся скандал с договорными матчами, арестован экс-игрок «Реала»

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