В Испании арестовали экс-игрока мадридского «Реала»News.ru 10:25

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Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Политика Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

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Происшествия В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.

Музыка Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.

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Авто В России отзывают автомобили Fiat Ducato В ближайшее время компания ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют всех владельцев автомобилей Fiat Ducato, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.