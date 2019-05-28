Футбол
В Испании арестовали экс-игрока мадридского «Реала»News.ru 10:25
Кроме организации договорных матчей, арестованным вменяют причастность к преступной организации, коррупцию и отмывание денежных средств. За «Реал» Браво с перерывами выступал с 2001 по 2007 годы и в 77 матчах чемпионата Испании забил пять мячей.
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