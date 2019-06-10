Футбол
В Исландии капитану турецкой сборной поднесли щетку вместо микрофонаСоветский спорт 13:39
Федерация футбола Турции обвинила власти Исландии в неуважении к игрокам национальной команды. Согласно источнику, неизвестный вместо микрофона поднес щетку капитану сборной Эмре Белезоглу.
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