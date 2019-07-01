Как мы отметили, 751 человек пострадал, 153 сейчас госпитализированы, и эта цифра меняется. Сейчас, по данным МВД, к сожалению, погибло 12 человек, из них около девяти разыскиваются — заявление родственники подали на поиски этих граждан.

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек. Еще девять человек пропали без вести, сообщает источник в экстренных службах региона. Один из пропавших без вести — ребенок.

Экономика Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Кино Netflix показал первые кадры «Ведьмака» Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.

Армия и оружие CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард» Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.

Происшествия На Украине шесть детей ранены в результате взрыва Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.

Спорт Женская сборная Швеции пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы Женская сборная Швеции одержала победу над национальной командой Латвии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Общество Россиянам предоставили пенсионную льготу Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

Происшествия Навального арестовали на 10 суток Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Армия и оружие Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети Пожар на месте падения неизвестного объекта на территории Северного Кипра сняли на видео очевидцы.

Политика Кравчук осудил действия Климкина Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.

Политика Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.

Происшествия Дело Ивана Голунова передано в СКР Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.

Происшествия В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания.

Гаджеты Прототипы смартфонов Nokia продают на eBay за $2000 На eBay появились два прототипа смартфонов Nokia, которые так и не вышли в продажу – Nokia Kataya и Nokia Ion Mini.

Экономика Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10% «По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.