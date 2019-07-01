Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводненияREGNUM вчера в 04:59
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек. Еще девять человек пропали без вести, сообщает источник в экстренных службах региона. Один из пропавших без вести — ребенок.
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Семь человек утонули в Иркутской области из-за наводнения, судьба девяти пока неизвестна
Вести Иркутсквчера в 07:55
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Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
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