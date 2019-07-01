Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводненияREGNUM вчера в 04:59

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек. Еще девять человек пропали без вести, сообщает источник в экстренных службах региона. Один из пропавших без вести — ребенок.
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Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 14 человек

Аргументы и Факты01:50

Семь человек утонули в Иркутской области из-за наводнения, судьба девяти пока неизвестна

Вести Иркутсквчера в 07:55

СМИ сообщают об увеличении числа погибших от наводнения в Приангарье до 16 человек

ИрСитивчера в 22:03

СМИ сообщили о 16 погибших в результате наводнения в Иркутской области

РБКвчера в 18:53

В результате паводка в Иркутской области пострадали более 1200 человек

ТАСС00:41

Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до семи

News.ruвчера в 03:29

В разных районах Иркутской области подтоплено 83 населенных пункта, с последствиями наводнения работают спасатели

Эхо Москвывчера в 06:01
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Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

Обновлено вчера в 12:40
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

На Урале пропала девушка в купальнике и ветровке

Обновлено в 01:14
Экономика

Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз

Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 01:47
Футбол

Сокамерника Мамаева перевели к Кокорину

Бывший сокамерник нападающего "Краснодара" Павла Мамаева переведен к нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину, передает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Обновлено вчера в 13:42
Хоккей

Семен Варламов подписал контракт с «Айлендерс»

Обновлено в 01:15
Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Общество

Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США

Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что за время нахождения в американской тюрьме его дочь похудела на 20 кг.
Обновлено вчера в 20:46
Транспорт

«Известия»: Росавтодор разработает новый ГОСТ для светофоров

Росавтодор в 2019 году приступит к разработке нового государственного стандарта для светофоров.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

Россия оказала помощь пострадавшим в Алеппо офицерам сирийской армии

Семнадцати пострадавшим во время боевых действий в Алеппо офицерам сирийской армии подарили инвалидные коляски.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Политика

Нино Катамадзе больше не отказывается от выступлений в России

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила публикацию, в которой сообщала, что отказывается выступать в России в связи с напряженными отношениями страны с Грузией.
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия

В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

Обновлено вчера в 12:24
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Политика

Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

В Бузулуке злоумышленник пытался похитить тигренка из зоопарка

Обновлено вчера в 23:46
Футбол

Федун: эталон для «Спартака» - это «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, на кого должен равняться тренер "красно-белых" Олег Кононов при построении командной игры.
Обновлено в 01:57
Здоровье

Вздремнуть или выпить? Эффективные способы побороть сонливость на работе

Четверть пациентов, обращающихся к врачам, жалуются на дневную сонливость.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Приморье собаки загрызли сторожа

Обновлено вчера в 23:24
Общество

Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на полицейских

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

Цены на мясо могут подскочить на 10%

О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия

Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Общество

Власти Иркутска: МЧС не предупредило о наводнении

Власти Иркутской области не были предупреждены оперативными службами о грядущем наводнении.
Обновлено в 01:59
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Авто

Обновленный Ford Transit начнут выпускать в России

Обновлено вчера в 06:41
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