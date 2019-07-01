Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области вновь вырослоLenta.ru 14:17
В результате наводнения в Иркутской области погибли 16 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах здравоохранения региона. Без вести пропавшими остаются еще как минимум девять человек, в том числе один ребенок.
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Как мы отметили, 751 человек пострадал, 153 сейчас госпитализированы, и эта цифра меняется. Сейчас, по данным МВД, к сожалению, погибло 12 человек, из них около девяти разыскиваются — заявление родственники подали на поиски этих граждан.
— Виталий Мутко, российский политикDP.RU 10:12
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Более 1,2 тыс. человек из зоны подтопления в Иркутской области получили медицинскую помощь
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