Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12-тиЭхо Москвы 12:01
В зону наводнения в Иркутской области вылетела армейская авиация. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Число жертв в районах, где введен режим ЧС, выросло до 12-ти человек, еще 9 числятся пропавшими без вести, - рассказал вице-премьер Виталий Мутко.
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Как мы отметили, 751 человек пострадал, 153 сейчас госпитализированы, и эта цифра меняется. Сейчас, по данным МВД, к сожалению, погибло 12 человек, из них около девяти разыскиваются — заявление родственники подали на поиски этих граждан.
— Виталий Мутко, российский политикDP.RU 10:12
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