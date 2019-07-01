Происшествия

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводненияВедомости 09:43

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий наводнения в регионе.
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Виталий Мутко
Как мы отметили, 751 человек пострадал, 153 сейчас госпитализированы, и эта цифра меняется. Сейчас, по данным МВД, к сожалению, погибло 12 человек, из них около девяти разыскиваются — заявление родственники подали на поиски этих граждан.
— Виталий Мутко, российский политикDP.RU 10:12

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Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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