Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводненияВедомости 09:43
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий наводнения в регионе.
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Как мы отметили, 751 человек пострадал, 153 сейчас госпитализированы, и эта цифра меняется. Сейчас, по данным МВД, к сожалению, погибло 12 человек, из них около девяти разыскиваются — заявление родственники подали на поиски этих граждан.
— Виталий Мутко, российский политикDP.RU 10:12
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
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