Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождейВести.Ru вчера в 14:00
Сразу три района Иркутской области — Нижнеудинский, Тайшетский и Черемховский — охвачены паводками. Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
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«Адресная помощь», 400 подтопленных домов и ожидание подъёма воды ещё на 0,5-1 метра
Тайшет24вчера в 17:47
Река Бирюса подтопила поселок Сереброво в Тайшетском районе
Областная газета (г. Иркутск)25 июня в 21:35
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Политика
Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Политика
Песков: Закон об оскорблении власти не нуждается в корректировке
Закон об оскорблении власти не нуждается в корректировке, но нужно контролировать его правоприменительную практику.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 23:56
Транспорт
Суд сможет лишать водительских прав за скрытие номеров
В документе указано, что если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до от 500 рублей до пяти тысяч или лишить прав.
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском
Два водителя и два пассажира погибли утром в четверг в аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе Орел - Смоленск в Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Футбол
«Зенит» официально подтвердил переход Панюкова в «Урал»
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Осаке завершается подготовка к саммиту G20
Осака завершает в четверг подготовку к двухдневному саммиту Группы двадцати, который 28 июня откроется в этой неофициальной столице юго-запада главного острова страны Хонсю.
Обновлено в 05:29
Общество
Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью
Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Общество
Власти Петербурга ищут участок для строительства нового зоопарка
Власти Санкт-Петербурга ищут территорию для строительства нового зоопарка, который может разместиться за пределами города и будет сооружаться в том числе за счет внебюджетных средств, сообщает городская администрация.
Обновлено в 05:42
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрожден
Компания Mitsubishi анонсировала свои планы по возрождению легендарного седана Lancer Evolution.
Обновлено в 01:37
Здоровье
Житель Братска заболел лихорадкой Денге после отдыха в Таиланде
Оказалось, что житель города с семьей отдыхал в Таиланде, на острове Пхукет. Проявлений заболевания у других членов семьи не выявлено.
Обновлено 25 июня в 22:48
Политика
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра при СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым замглавы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Обновлено в 05:18
Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Обновлено в 00:41
Общество
Скандинавский циклон принесет в Крым похолодание и дожди
По информации ведомства, 28 июня на крымский полуостров ворвется Скандинавский циклон.
Обновлено в 04:25
Политика
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
Обновлено вчера в 10:12
Политика
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы
ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России
Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Пока гастрит не превратился в РАК
Если вовремя не выявить и не лечить нарушение функции ЖКТ, заболевание может прогрессировать.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Москве арестовали еще одного грабившего людей отравителя
Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в отравлении попутчика в подмосковном электропоезде Подсолнечная–Москва, в результате чего тот скончался.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове
Обновлено в 05:22
Финансы
Казахстан потратит на списание части долгов малоимущих 105 млрд тенге
Сегодня, 27 июня 2019 года, стало известно, что Казахстан потратит на списание части долгов малообеспеченных семей перед банками и микрофинансовыми компаниями 105 млрд тенге или 17,4 млрд рублей.
Обновлено в 04:52
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03