Происшествия
В Иркутской области восстановлено движение поездов после схода вагонов
В Иркутской области восстановлено движение поездов после схода вагоновТАССвчера в 20:48
Железнодорожное движение на участке Делюр - Тыреть в Иркутской области, где произошел сход вагонов, полностью восстановлено. Об этом говорится в официальном сообщении Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).
ТАССвчера в 20:48
Оценить
117 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Последствия железнодорожной аварии в Заларинском районе устраняли всю ночь. Фото
Иркутск Сегоднявчера в 21:40
Сход 29 вагонов в Иркутской области: движение на железнодорожных путях возобновлено
КП - Иркутсквчера в 20:56
В Заларинском районе завершили восстановительные работы после схода вагонов с углем
Твой Иркутсквчера в 21:48
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 00:43, Ашберн
Происшествия
Пожарные опасаются обрушения дома в Париже после взрыва
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Около 20 человек погибли при обрушении угольной шахты в Китае
В результате обрушения перекрытия угольной шахты в провинции Шэньси на северо-западе Китая погибли 19 человек, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
СК возбудил дело после обстрела автомобиля полицейских в Ингушетии
СК России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля полицейских. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
На Украине загорелся нефтехимический завод
На украинском нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», расположенном в городе Калуш Ивано-Франковской области страны, произошел пожар.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Вылетевший из Симферополя в Москву борт вернулся в аэропорт вылета
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В Германии беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину
Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице в Германии, ее срочно прооперировали, нерожденный ребенок умер, сообщается в пресс-релизе полиции в субботу.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
В ДТП в Волгограде погибли три человека
Автоавария унесла жизни трех человек в Тракторозаводском районе Волгограда, еще двое получили травмы.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Пропавший в Амурской области мальчик найден живым
Следователи нашли пропавшего в городе Белогорске Амурской области десятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
У берегов Японии обнаружили деревянную шхуну с двумя людьми на борту
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
При пожаре в частном доме в Волгограде погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Волгограде, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В Германии два человека погибли при крушении двухмоторного самолета
Двухмоторный самолет Vulcanair потерпел крушение в коммуне Претцель в федеральной земле Бранденбург, два находившихся на борту человека погибли, сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Охотник по ошибке застрелил егеря в Свердловской области
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В ДТП в Мексике пострадали 35 туристов
На северо-западе Мексики в результате ДТП с участием арендованного для проведения экскурсии автобуса пострадали 35 человек.
Обновлено вчера в 22:06