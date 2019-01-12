Железнодорожное движение на участке Делюр - Тыреть в Иркутской области, где произошел сход вагонов, полностью восстановлено. Об этом говорится в официальном сообщении Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

В Иркутской области восстановлено движение поездов после схода вагонов

Происшествия Происшествия Пожарные опасаются обрушения дома в Париже после взрыва

Происшествия Происшествия Около 20 человек погибли при обрушении угольной шахты в Китае В результате обрушения перекрытия угольной шахты в провинции Шэньси на северо-западе Китая погибли 19 человек, сообщает агентство «Синьхуа».

Происшествия Происшествия СК возбудил дело после обстрела автомобиля полицейских в Ингушетии СК России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля полицейских. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Происшествия На Украине загорелся нефтехимический завод На украинском нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», расположенном в городе Калуш Ивано-Франковской области страны, произошел пожар.

Происшествия Происшествия В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП

Происшествия Происшествия Вылетевший из Симферополя в Москву борт вернулся в аэропорт вылета

Происшествия Происшествия В Германии беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице в Германии, ее срочно прооперировали, нерожденный ребенок умер, сообщается в пресс-релизе полиции в субботу.

Происшествия Происшествия Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска

Происшествия Происшествия В ДТП в Волгограде погибли три человека Автоавария унесла жизни трех человек в Тракторозаводском районе Волгограда, еще двое получили травмы.

Происшествия Происшествия Пропавший в Амурской области мальчик найден живым Следователи нашли пропавшего в городе Белогорске Амурской области десятилетнего мальчика.

Происшествия Происшествия У берегов Японии обнаружили деревянную шхуну с двумя людьми на борту

Происшествия Происшествия При пожаре в частном доме в Волгограде погибли два человека Два человека погибли при пожаре в частном доме в Волгограде, причиной которого, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Происшествия Происшествия В Германии два человека погибли при крушении двухмоторного самолета Двухмоторный самолет Vulcanair потерпел крушение в коммуне Претцель в федеральной земле Бранденбург, два находившихся на борту человека погибли, сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на местную полицию.

Происшествия Происшествия Охотник по ошибке застрелил егеря в Свердловской области