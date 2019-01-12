Происшествия

В Иркутской области восстановлено движение поездов после схода вагонов
ТАСС
вчера в 20:48

Железнодорожное движение на участке Делюр - Тыреть в Иркутской области, где произошел сход вагонов, полностью восстановлено. Об этом говорится в официальном сообщении Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).
ТАССвчера в 20:48

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Последствия железнодорожной аварии в Заларинском районе устраняли всю ночь. Фото

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В Иркутской области восстановлено движение после схода вагонов

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В Иркутской области восстановлено движение поездов после схода вагонов

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Появилось видео с места схода с рельсов вагонов поезда под Иркутском

РИА Новостивчера в 01:42
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