Подтопленными остаются 16 поселков Тулунского и Тайшетского районов Вода ушла из 15 поселков в Иркутской области, где из-за сильного паводка введен режим ЧС, сообщает РИА Новости. В настоящее время подтопленными в регионе остаются 16 поселков Тулунского и Тайшетского районов.

В Иркутской области из 15 поселков ушла вода

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Кино Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Футбол Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Происшествия В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.

Происшествия Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.

Происшествия Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.

Политика Военнослужащим и полицейским повысят оклады С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.

Политика Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.

Политика В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.

Футбол Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси» "Челси" подписал новый контракт с полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком, сообщает пресс-служба клуба.

Армия и оружие Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Культура Умер режиссер Владимир Двинский Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.

Общество Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.

Происшествия В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.

Общество Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.

Музыка Амстердам отказался проводить Евровидение-2020 Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.

Культура Скабеева раскритиковала американский сериал из-за «плохих русских» Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала третий сезон американского сериала «Очень странные дела» от студии Netflix из-за демонизации образа русских.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.