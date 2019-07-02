Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человекРИА Новости 22:34
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС. На вечер вторника в списке пропавших без вести значились 13 человек.
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Во время паводка в Иркутской области погибли 18 человек, пропали восемь
Областная газета (г. Иркутск)21:16
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:28, Вашингтон
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