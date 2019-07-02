Происшествия

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человекРИА Новости 22:34

Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС. На вечер вторника в списке пропавших без вести значились 13 человек.
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Еще пятеро пропавших во время паводка обнаружены живыми

Вести.Ru23:18

Пять человек из пропавших без вести в зоне паводка в Иркутской области нашли живыми

ТАСС22:35

В результате паводка в Иркутской области без вести пропавшими остаются восемь человек

Байкал2423:12

Во время паводка в Иркутской области погибли 18 человек, пропали восемь

Областная газета (г. Иркутск)21:16

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

РИА Новости22:34

18 человек погибли, 13 пропали без вести в результате паводков в Иркутской области

Пятый канал08:48

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до семи

Профильвчера в 04:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:28, Вашингтон
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
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Определились все участники плей-офф Кубка Африки

Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
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