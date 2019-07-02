Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС. На вечер вторника в списке пропавших без вести значились 13 человек.

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

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