Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова, который привлек коммунальную технику для спасения собственного дома во время паводка. Как сообщает РИА Новости, ранее он подал заявление об отставке по состоянию здоровья.

В Иркутской области ушел в отставку мэр, спасавший свой дом от паводка

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