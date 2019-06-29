Происшествия
В Иркутской области прорвало дамбу на рекеМосковский Комсомолец вчера в 23:51
В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока. Если вода будет подниматься, то в зоне подтопления окажутся около трехсот человек по всем населенным пунктам.
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с чего всё началось
Прорыв дамбы произошел на реке Ока, притоке Ангары, в Куйтунском районе Иркутской области. Об этом в субботу сообщил представитель администрации района на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола.ТАССвчера в 23:06
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