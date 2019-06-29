Прорыв дамбы произошел на реке Ока, притоке Ангары, в Куйтунском районе Иркутской области. Об этом в субботу сообщил представитель администрации района на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола.

с чего всё началось

В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока. Если вода будет подниматься, то в зоне подтопления окажутся около трехсот человек по всем населенным пунктам.

В Иркутской области прорвало дамбу на реке

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