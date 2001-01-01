Происшествия

В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человекРБК 02:11

Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило 45 тыс. человек, заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС. Он отметил, что количество судебных решений по поводу денежных компенсаций стало рекордным.
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Посчитали ущерб: 45 тысяч человек признаны пострадавшими от паводка в Иркутской области

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В Приангарье признали пострадавшими от паводка 45 тысяч жителей

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Левченко заявил, что гумпомощь в пострадавших районах Приангарья будут раздавать до конца

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В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек

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Пострадавшими от наводнения в Иркутской области признаны 45 тыс. человек

Коммерсантъ00:52

Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тыс. человек

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Общественное телевидение России09 августа в 13:24
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:53, Вашингтон
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