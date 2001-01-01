Происшествия
В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человекРБК 02:11
Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило 45 тыс. человек, заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС. Он отметил, что количество судебных решений по поводу денежных компенсаций стало рекордным.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Губернатор Иркутской области: Наводнение в июле – крупнейшее в стране за 100 лет
Общественное телевидение России09 августа в 13:24
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:53, Вашингтон
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Гаджеты
Рассекречена внешность нового флагмана LG
Обновлено в 06:26
Авто
Ford Motor создаст в Китае новые производственные и научно-исследовательские центры
Американская компания Ford Motor планирует создать производственный научно-исследовательский центр и операционный центр на востоке Китая в провинции Цзянсу.
Обновлено в 04:42
Футбол
Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф Салаха
Юный персональный болельщик форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, пытаясь получить автограф кумира, разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 05:34
Экономика
Названы факторы, мешающие развитию туризма в России
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько назвал основные проблемы, которые мешают развиваться внутреннему туризму в России.
Обновлено в 05:55
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Футбол
Бэйл попал в заявку «Реала» на матч с «Ромой»
Обновлено в 04:46
Политика
Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым частью России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в очередной раз подчеркнул, что Анкара не собирается признавать Крым частью России.
Обновлено 08 августа в 03:23
Футбол
Ругани может продолжить карьеру в «Роме»
"Рома" планирует арендовать игрока с последующим правом выкупа за 25 миллионов евро.
Обновлено в 06:28
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров
В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Лондоне задержали двух мужчин, которые угрожали Озилу
Полиция задержала около дома полузащитника «Арсенала» Месута Озила в Лондоне двух мужчин, которые предположительно представляли угрозу футболисту.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Общество
Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах
Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
Использование ракетного комплекса «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено вчера в 10:04
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено вчера в 15:11
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Британские активисты выступили против помощи Украине
Обновлено вчера в 16:09
Интернет
В Telegram появились беззвучные сообщения
Вышло очередное обновление мессенджера Telegram для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS: апдейпт включает довольно большое количество дополнений и улучшений.
Обновлено вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин
Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Жителей Ачинска предупредили о запланированных взрывах
«Просим жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться и соблюдать спокойствие», — добавили в администрации.
Обновлено в 04:18
Путешествия
Россияне назвали лучшие страны для первого путешествия за границу
Большинство российских путешественников считает, что лучше начать знакомство с заграницей с Турции и Чехии, сообщает Aviasales.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Будущий супербомбардировщик пройдет испытания в Жуковском
Строить супербомбардировщик с использованием стелс-технологий будет поручено Казанскому авиационному заводу имени Горбунова.
Обновлено в 06:48