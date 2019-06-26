Общество
В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктовКоммерсантъ 22:44
В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
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В Иркутской области эвакуируют людей из подтопленных населенных пунктов и детских лагерей
Областная газета (г. Иркутск)03:17
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:44, Вашингтон
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