Общество

В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктовКоммерсантъ 22:44

В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
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В Иркутской области подтоплено шесть населенных пунктов

НИА-Байкал22:23

Режим ЧС введен в двух населенных пунктах Приангарья в связи резким подъемом воды в реках

IrkutskMedia08:07

Шесть населённых пунктов Иркутской области подтоплены на утро 27 июня

ИрСити23:20

Паводки, град и 600 затопленных домов: как пережили жители Иркутской области ночь на 27 июня

КП - Иркутск21:52

«Адресная помощь», 400 подтопленных домов и ожидание подъёма воды ещё на 0,5-1 метра

Тайшет2417:47

В Нижнеудинском и Тайшетском районах из-за потопов ввели режим ЧС

Телеинформ22:12

В Иркутской области эвакуируют людей из подтопленных населенных пунктов и детских лагерей

Областная газета (г. Иркутск)03:17
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:44, Вашингтон
Политика

СКР проверит грузинского депутата, «убивавшего русских»

На депутата парламента Грузии Акакия Бобохидзе могут завести уголовное дело в России - депутат Госдумы Николай Земцов направил запрос в Следственный комитет с просьбой проверить на соответствие Уголовному кодексу слова грузинского парламентария о том, что он "убивал русских в Абхазии, убивает и будет убивать".
Обновлено в 16:18
Музыка

Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:47
Политика

Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран

Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.
Обновлено в 14:13
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Обновлено в 21:23
Происшествия

В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Здоровье

Маленьких жителей Приморья зовут проверить своё здоровье

Первую остановку в Уссурийском городском округе автопоезд сделает 28 июня в Пуциловке.
Обновлено в 21:03
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов

Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено в 23:16
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
Кино

Сценарист сериала «Чернобыль» пожелал удачи авторам российской версии

Сценарист и исполнительный продюсер американо-британского сериала "Чернобыль" Крейг Мазин пожелал удачи авторам российской версии истории.
Обновлено в 20:46
Политика

Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»

Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Политика

Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено в 20:07
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 13:51
Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Общество

В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Футбол

«Интер» может арендовать Лукаку с обязательством выкупа через 2 года

Как отмечает источник, "Интер" пока не может позволить себе выплатить МЮ 70 млн евро за 26-летнего футболиста.
Обновлено в 22:54
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Кино

Умер актер из сериала «Сверхъестественное»

Свою карьеру актер индейского происхождения начал в 1979 году, исполняя в основном роли представителей коренного американского населения, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 22:22
Происшествия

Тральщик столкнулся с сухогрузом у берегов Японии

Минный тральщик ВМС Японии "Нотодзима" в четверг столкнулся с японским сухогрузом недалеко от порта Ономити во Внутреннем японском море.
Обновлено в 23:24
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову

Обновлено в 15:00
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Общество

В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 10:13
Политика

Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 20:49
Гаджеты

Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей

Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено вчера в 09:43
Авто

Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC

Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено в 03:58
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