Общество
В Иркутской области подтопило 4000 домовРязанский городской сайт 14:11
В Иркутской области подтопило 4000 домов. Об этом сообщило ИА "ИрСити" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области. По данным на 20:00 субботы, 29 июня, подтоплены здания в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском районах.
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