Общество

В Иркутской области подтопило 4000 домовРязанский городской сайт 14:11

В Иркутской области подтопило 4000 домов. Об этом сообщило ИА "ИрСити" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области. По данным на 20:00 субботы, 29 июня, подтоплены здания в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском районах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чунский и Зиминский районы начало подтапливать в Иркутской области. В зоне затопления – уже пять районов

Иркутск Сегодня02:00

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от наводнения в Иркутской области

КП - Иркутск08:46

Еще одна река вышла из берегов под Иркутском

РЕН ТВ07:27

Жители подтопленного Нижнеудинска в Иркутской области жалуются на перебои со связью

ТАСС11:23

Число подтопленных домов в Приангарье за день выросло с 3,7 тыс. до 4,04 тыс

ИрСити09:29

В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления

РИА Новости02:03

В зоне паводка в Иркутской области оказалось 3,7 тыс домов

Коммерсантъ00:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
Политика

Путин высказался о ситуации с затопленной Иркутской областью

Обновлено в 15:07
Общество

Уровень воды в иркутском Тулуне снизился почти до 13 метров

Уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области за последние два часа понизился на 21 см, сообщается на сайте администрация города.
Обновлено в 19:58
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Небольшой самолет потерпел крушение на Аляске. В результате инцидента три человека погибли, еще один пострадал.
Обновлено в 20:22
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 16:27
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Религия

В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья

Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Космос

Южная Корея может принять участие в проекте «Миллиметрон», рассказали в РАН

Наземные телескопы Южной Кореи могут принять участие в российском проекте "Миллиметрон", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:11
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Футбол

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
Обновлено в 12:34
Общество

Medya Günlüğü (Турция): любовь русских к «донеру» (Medya Gunlugu)

Не секрет, что донер популярен во многих европейских странах, прежде всего в Германии, но в Турции мало кто знает о «любви» русских к донеру.
Обновлено в 18:26
Транспорт

Широтная магистраль скоростного движения: о подробностях масштабного проекта

По предварительному проекту, дебютный участок протянется от ЗСД к Витебскому проспекту.
Обновлено в 15:47
Музыка

День молодежи с размахом прошел в Волгограде

Обновлено в 16:19
Экономика

Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»

Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Жасмин пока не хочет, чтобы ее 21-летний сын работал

Многодетная мама певица Жасмин, как и многие звездные родители немало времени и постов в социальной сети Instagram уделяет рассказам, советами или рассуждениям о воспитании детей.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие

США планируют обеспечить безопасность для боевиков «Ан-Нусры» в Идлибе

США намерены обеспечить безопасность для боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в Идлибской зоне деэскалации, проявляя безразличие к мирным жителям.
Обновлено в 12:58
Здоровье

Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания

В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.
Обновлено в 09:19
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Общество

Почему жены и мужья изменяют друг другу - ученые дают ответ

Суперспособность женщин Согласно работе ученых из Университета Западной Австралии, 22% женщин и 28% мужчин изменяли постоянным партнерам.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Авто

Новый Honda Jazz получит спортивную версию Type R

Новинка оснащена более широкой и высокой решеткой радиатора, с заметным значком Honda с красными вставками, которые свойствены моделям Honda Type R. На новой Honda Jazz также можно увидеть большие легкосплавные диски, окрашенные в черный цвет.
Обновлено вчера в 01:32
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 07:20
Политика

Трамп разыграл саудовского принца на G20

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
Гаджеты

Поддельные iPhone XI появились в продаже

Обновлено в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное