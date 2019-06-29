Общество
В Иркутской области подтопило более 4 тыс. жилых домовНевские Новости 11:09
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что число жилых домов, подтопленных паводком в Иркутской области, достигло 4 тысяч. Об этом сообщила «Вечерняя Москва». По данным ведомства, по причине выпадения обильных осадков уровень воды в реках существенно увеличился.
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Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
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Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
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Политика
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Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
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Общество
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Политика
Трамп назвал ситуацию с покупкой Турцией С-400 «проблемой»
Американский президент Дональд Трамп назвал ситуацию с покупкой Турцией российских С-400 сложной.
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Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
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Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 11:10
Экономика
Вице-премьер подчеркнул, что надежность энергоснабжения – основа развития промышленности
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак посетил апатит-нефелиновую обогатительную фабрику «ФосАгро» в Мурманской области и провел рабочее совещание, ключевым вопросом которого стало надежное обеспечение электроэнергией крупных промышленных предприятий Мурманской области.
Обновлено в 12:10
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
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Гаджеты
Поддельные iPhone XI появились в продаже
Обновлено в 07:21
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Обновлено в 08:42
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Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика
Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра.
Обновлено в 17:45
Общество
Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду
Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
Обновлено в 11:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки
Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:12
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
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Общество
Medya Günlüğü (Турция): любовь русских к «донеру» (Medya Gunlugu)
Не секрет, что донер популярен во многих европейских странах, прежде всего в Германии, но в Турции мало кто знает о «любви» русских к донеру.
Обновлено в 18:26
Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09