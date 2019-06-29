В Иркутской области подтопило более 4 тыс. жилых домовНевские Новости 11:09

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что число жилых домов, подтопленных паводком в Иркутской области, достигло 4 тысяч. Об этом сообщила «Вечерняя Москва». По данным ведомства, по причине выпадения обильных осадков уровень воды в реках существенно увеличился.

В Иркутской области подтопило более 4 тыс. жилых домов

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