Общество

В Иркутской области подтопило более 4 тыс. жилых домовНевские Новости 11:09

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что число жилых домов, подтопленных паводком в Иркутской области, достигло 4 тысяч. Об этом сообщила «Вечерняя Москва». По данным ведомства, по причине выпадения обильных осадков уровень воды в реках существенно увеличился.
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Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове

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Организаторы мероприятия присвоили большую часть денежных средств, из-за чего гимнастку вместе с детьми выселили из отеля.
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Вице-премьер подчеркнул, что надежность энергоснабжения – основа развития промышленности

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак посетил апатит-нефелиновую обогатительную фабрику «ФосАгро» в Мурманской области и провел рабочее совещание, ключевым вопросом которого стало надежное обеспечение электроэнергией крупных промышленных предприятий Мурманской области.
Обновлено в 12:10
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Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

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Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

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Поддельные iPhone XI появились в продаже

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